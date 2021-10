Google Play ze sporymi obniżkami prowizji dla aplikacji opartych na subskrypcji

Mamy dobre wiadomości dla twórców aplikacji na Androida, których dochody opierają się głównie na płatnych subskrypcjach. W Google Play wprowadzone zostaną znaczące obniżki, które pozwolą deweloperom zarobić więcej lub oferować płatne plany w niższych cenach.

Pozytywne zmiany w sklepach z aplikacjami

Zaczęło się od Apple, które w listopadzie zeszłego roku ogłosiło, że deweloperzy spełniający wymogi mogą liczyć na obniżenie pobieranego „haraczu” z 30% do 15%. Następnie, w marcu bieżącego roku, z bardzo podobną inicjatywą wyszło Google.

Dowiedzieliśmy się wówczas, że firma z Mountain View zmniejszy opłaty za obsługę, które Google Play otrzymuje, gdy deweloper sprzedaje cyfrowe towary i usługi. Warto zaznaczyć, że obniżka opłat do 15% dotyczy pierwszego miliona dolarów przychodów rocznie. Patrząc na wyniki topowych aplikacji i gier można odnieść wrażenie, że to niewiele, ale należy mieć na uwadze, że tak naprawdę wprowadzone obniżki objęły aż 99% deweloperów na całym świecie.

Google postanowiło pójść za ciosem i przedstawić kolejną, bardziej atrakcyjną ofertę dla twórców aplikacji. Tym razem skierowana jest ona dla deweloperów, którzy model biznesowy oparli głównie na płatnych subskrypcjach.

Kolejne pozytywne zmiany w Google Play

Jak informuje The Verge, Google ponownie zdecydowało się obniżyć „podatki” pobierane od twórców oprogramowania. Wszystkie aplikacje oparte na subskrypcji będą teraz płacić 15% opłatę.

Wcześniejsza polityka firmy była zbliżona do tej stosowanej przez Apple. Przez pierwszy rok pobierana była 30% danina, a dopiero później dostępna była zniżka do 15%. Wraz z wprowadzaniem ogłoszonych zmian, stawka 15% będzie obowiązywać już od razu. Google dodaje, że wysłuchało tutaj próśb deweloperów, którzy wskazywali, że trudno jest im korzystać z wcześniej oferowanych obniżek – sporo osób ma zrezygnować z subskrypcji znacznie wcześniej niż po 12 miesiącach.

Google Play (fot. Tabletowo.pl)

Co więcej, mówi się, że ebooki i usługi przesyłania strumieniowego muzyki mają zakwalifikować się do jeszcze większych zniżek. Podobno opłaty mają zostać zmniejszone nawet do 10%.

Pojawiają się jednak głosy, że niekoniecznie mamy do czynienia z po prostu dobrą wolą firmy. Niewykluczone, że obniżki w Google Play spowodowane są działaniami organów regulacyjnych, które mają spore zastrzeżenia zarówno wobec polityki Google, jak i Apple. Należy tutaj przypomnieć głośny konflikt pomiędzy twórcami Fornite a dwiema przed chwilą wymienionymi korporacjami.