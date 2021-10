Wyszukiwarka Google zapewni bardziej płynne i intuicyjne przeglądanie wyników na smartfonach

Nie każda zmiana w oprogramowaniu musi być naprawdę duża, aby była odczuwalna dla użytkownika. Udowadnia to niewielka aktualizacja wyszukiwarki Google.

Trudno ulepszyć dopracowany produkt, ale jest to możliwe

Firma z Mountain View swoją obecną pozycję, w tym także dominację w internecie, zawdzięcza właśnie wyszukiwarce Google. Mamy do czynienia z oprogramowaniem rozwijanym od wielu lat, które dla wielu osób wciąż nie doczekało się relatywnej konkurencji.

Niełatwo jest wskazać poważniejsze wady wspomnianej wyszukiwarki, a także trudnym zadaniem może okazać się stworzenie dłuższej listy z rozwiązaniami, które wymagają poprawek. Mimo to specjaliści z Mountain View wciąż znajdują elementy, które można odświeżyć lub ulepszyć.

Przykładowo na początku roku dowiedzieliśmy się, że wyszukiwarka Google otrzymała nowy wygląd na smartfonach. Celem było tutaj wizualne odświeżenie, a nie wdrażanie rewolucji, mogącej tylko wprowadzić niepotrzebne zamieszanie.

Przeglądanie listy wyników w Google powinno być wygodniejsze

W najnowszej aktualizacji firma również postanowiła nie wprowadzać ogromnych zmian. Zamiast tego otrzymaliśmy delikatne usprawnienia, ale jak najbardziej wpływające na ogólne doświadczenie płynące z korzystania z oprogramowania Google.

Przycisk „Pokaż więcej” staje się znacznie rzadszym widokiem (fot. Tabletowo.pl)

Jak możemy przeczytać we wpisie na oficjalnym blogu, za sprawą niewielkiej aktualizacji przeglądanie wyników wyszukiwania w Google stało się bardziej płynne i intuicyjne. O co chodzi? Już wyjaśniam.

Do tej pory, po dotarciu do końca pierwszych wyników, na dole wyświetlał się przycisk „Pokaż więcej”. Musieliśmy na niego kliknąć, aby zobaczyć kolejne wyniki. Natomiast teraz będą one ładowane automatycznie. Należy zaznaczyć, że przycisk w końcu się pojawi, ale znacznie później niż dotychczas.

Nie mamy więc do czynienia z dużą aktualizacją, aczkolwiek dla osób, które nie są często zadowolone z pierwszych wyników w wyszukiwarce, a także lubią dokładniej zbadać konkretny temat, automatyczne ładowanie kolejnych stron powinno okazać się całkiem przydatnym rozwiązaniem.

Nowość w wyszukiwarce Google jest wprowadzona zarówno na urządzeniach z Androidem, jak i tych działających pod kontrolą iOS. Obecnie tylko na terenie USA, ale z czasem zmiany mają być udostępnione też w innych regionach.