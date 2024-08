Nowe Pixele nie są od tego, żeby bić rekordy wydajności. Daleko im do tego

W sieci zaczynają pojawiać się już pierwsze opinie na temat nowych smartfonów z serii Pixel 9. Jeśli ktoś lubi przerzucanie się cyferkami z benchmarków, to w przypadku tych urządzeń nie będzie miał się czym chwalić.

Bo podobno surowa moc to nie wszystko

Smartfony z serii Google Pixel 9 zostały zaprezentowane jakiś tydzień temu. Od tego czasu niektórzy zdążyli już pochwalić się testami syntetycznymi nowych urządzeń. Cóż, trzeba przyznać, że wyniki benchmarków nie są zbyt łaskawe dla sprzętów wyposażonych w procesor Tensor G4.

Nowy Tensor to układ, który jest oczkiem w głowie Google – głównie ze względu na jego zdolności związane z przetwarzaniem zadań AI. Zgodnie z zapewnieniami producenta, jest to najinteligentniejszy procesor na rynku, co nie znaczy, że najpotężniejszy.

Soniya Jobanputra, kluczowy członek zespołu zarządzającego produktem Pixel w Google, wyjaśnia, że Tensor G4 został zbudowany z myślą o „rzeczywistej wydajności”, czyli nie po to, żeby być rekordy w benchmarkach, a by doskonale sprawdzał się w codziennych zadaniach. Z pewnością komentarz udzielony Financial Express przez pracownika Google jest próbą wyprzedzenia lawiny zrzutów ekranu z wynikami testów syntetycznych, które mogłyby sugerować, że Tensor G4 jest wyraźnie gorszy od innych procesorów montowanych w konkurencyjnych smartfonach.

Pixel 9 nie taki mocny, jak by się wydawało

Wczesne testy wydajnościowe Pixeli 9 opublikował na przykład Sahil Karoul – twórca YouTube. Surowa moc procesora Tensor G4, określana punktami w aplikacjach AnTuTu i Geekbench 6, wydaje się być znacznie niższa niż takiego Snapdragona 8 Gen 3.

W AnTuTu v10 Pixel 9 uzyskał zaledwie 927945 punktów. Wynik ten jest przytłaczająco niski w porównaniu ze Snapdragonem 8 Gen 3, który przekroczył próg 2 milionów punktów.

W Geekbench 6 Tensor G4 uzyskuje 1556 punktów w testach jednego rdzenia i 3706 punktów w testach wielu rdzeni. W tym samym benchmarku Snapdragon 8 Gen 3 osiąga odpowiednio 2226 i 6917 punktów.

(źródło: Sahil Karoul | X)

Najbardziej niepokojące mogą być testy obciążeniowe. Sahil Karoul udowodnił, że po 15 minutach pracy „w stresie”, Tensor G4 zmniejszył wydajność do 59% w skali. Wydaje się więc, że Pixele mogą mieć problemy z utrzymaniem optymalnej temperatury pracy podczas bardziej złożonych czynności, na przykład dłuższych sesji w wymagających graficznie grach.

Ponieważ wciąż testujemy nasze egzemplarze Pixeli, będziemy starali się sprawdzić te doniesienia w trakcie przygotowywania recenzji.