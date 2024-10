Google weźmie sprawy w swoje ręce, byśmy poczuli moc na naszych rękach

Firma Google chciałaby, żeby jej smartwatche oferowały jak najwyższą wydajność. Niestety problemem jest brak procesora, który pozwoliłby zrobić krok do przodu. A skoro tak, to być może czas już wziąć sprawy w swoje ręce. Wygląda na to, że amerykański gigant rzeczywiście może szykować zegarkowy chipset z rodziny Tensor.

Google wprowadzi procesory Tensor do smartwatchy?

Najnowszy Pixel Watch 3 wykorzystuje procesor Qualcomm Snapdragon W5 Gen 1, który zadebiutował na rynku przeszło dwa lata temu. Następcy na horyzoncie jeszcze nie widać, ale być może nie będzie potrzebny, a przynajmniej firmie Google. A to dlatego, że gigant z Mountain View ponoć pracuje nad autorskim rozwiązaniem.

Kamila Wojciechowska podzieliła się ze światem na łamach portalu Android Authority wieściami, z których wynika, że firma Google przymierza się do wprowadzenia autorskiej platformy Tensor na smartwatchach. Co więcej, ciekawie wygląda to też, jeśli chodzi o sam układ. Podczas gdy Snapdragon W5 Plus Gen 1 opiera się na czterech rdzeniach Cortex-A53, propozycja giganta z Mountain View zawierać ma jeden główny rdzeń Cortex-A78 i dwa wspierające rdzenie Cortex-A55.

Google Pixel Watch 3 (fot. Piotr Bukański | Tabletowo.pl)

Alternatywą jest szersza współpraca z Samsungiem

Zegarkowy Tensor nie opierałby się więc na wyjątkowo zaawansowanej technologii, a mimo to powinien oferować wyższą wydajność niż Snapdragon W5 Plus Gen 1. O tym, czy rzeczywiście tak będzie, mamy przekonać się w 2026 roku przy okazji premiery serii Google Pixel Watch 5.

Alternatywą rozważaną przez Google ma być postawienie na opracowany przez firmę Samsung układ Exynos W1000, który został zainstalowany w smartwatchach z serii Galaxy Watch 7. On również wykorzystuje główny rdzeń Cortex-A78 i dodatkowe rdzenie Cortex-A55, ale tych ostatnich ma nie dwa, lecz cztery.

Pod względem wydajności współpraca z Koreańczykami mogłaby okazać się więc lepsza, ale firma Google ewidentnie stara się ostatnio być w jak największym stopniu samowystarczalna. Od lat też montuje w swoich smartfonach autorskie procesory Tensor – zadebiutowały one wraz z modelem Pixel 6 z 2021 roku. Inna sprawa, że przy ich produkcji także macza palce Samsung.