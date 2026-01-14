To był zły rok na rynku PC. Dlatego był tak dobry

W błędzie byli ci, którzy twierdzili, że popularyzacja smartfonów i tabletów doprowadzi do szybszej lub wolniejszej śmierci desktopów, laptopów i stacji roboczych. Komputery nigdzie się nie wybierają, co doskonale potwierdzają najnowsze wyniki. Mało tego – zainteresowanie tym sprzętem ostatnio wzrosło.

To był tak niedobry rok na rynku komputerów, że aż dobry

Firma IDC opublikowała nowy raport podsumowujący globalną sprzedaż, a właściwie rynek dostaw komputerów. Okazuje się, że w czwartym kwartale 2025 roku do sklepów trafiło o 9,6% więcej takich urządzeń niż w tym samym okresie rok wcześniej, a w całym 2025 roku – o 8,1% więcej niż w roku 2024. Łącznie przez 12 miesięcy producenci dostarczyli 284,7 miliona sztuk.

Z roku na rok trzy firmy z TOP 5 osiągnęły kilkunastoprocentowy wzrost – to Lenovo (+14,5%), Asus (+13,4%) oraz Apple (+11,1%). Lenovo jest zresztą zdecydowanym liderem rynku komputerowego, odpowiadając za blisko 1/4 wszystkich dostaw. Drugie HP może pochwalić się udziałem przekraczającym 20%, a podium uzupełnia Dell (14,4%). Czwarte jest Apple (9%), a piąty Asus (7,2%).

Liczba dostaw komputerów w roku 2025 i TOP 5 producentów (źródło: IDC)

O powodach słów kilka (i co to oznacza dla rynku PC na rok 2026)

Z czego wynika tak dobry rok na rynku komputerów? Powodów jest kilka. To między innymi rosnąca popularność sztucznej inteligencji, która napędza popyt na klasyczny sprzęt o wysokiej mocy obliczeniowej. Jednym z najważniejszych – bez wątpienia – jest jednak zakończenie wsparcia dla systemu Windows 10 (które w naszej części świata zostało jednak opóźnione), co stanowiło motywację do wymiany starego sprzętu na nowy.

Drugi – nie mniej istotny – powód jest taki, że ceny pamięci idą mocno w górę i nie zmieni się to w najbliższej przyszłości, przez co wiele osób i sklepów stara się zamówić komputery zanim cena za podobną konfigurację wyraźnie wzrośnie.

Prognoza, że laptopy w 2026 roku będą albo droższe, albo gorsze niż modele z poprzedniego rocznika, prawdopodobnie doprowadzi jednak do takiej sytuacji, że podobny do opisywanego raport podsumowujący obecny rok będzie zawierać wyraźnie mniej imponujące wartości.

IDC wróży jednak nie tyle słaby, co szalenie niestabilny okres 12 miesięcy. Jest też wysoce prawdopodobne, że zmiany najmocniej odczują producenci (i nabywcy) sprzętu z niskiej półki, gdzie cena komponentów ma największy udział w cenie całego produktu.