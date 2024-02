Doszło do tego, że na składane smartfony wychodzą specjalne wersje gier

Składane smartfony nie zawojowały rynku urządzeń mobilnych i chyba nietrudno wskazać winnych takiego stanu rzeczy. Producenci elektroniki jednak wciąż próbują zainteresować klientów swoimi gadżetami – na przykład przez współpracę z twórcami gier.

Składane smartfony mają specyficzne wymagania

Posiadacze urządzeń z elastycznymi ekranami mogą korzystać z dodatkowych funkcji, które dostępne są tylko na składanych smartfonach. W końcu oprogramowanie musi być przygotowane na sytuacje, w których użytkownik szybko zmienia formę korzystania z urządzenia – otwiera je, zamyka, przekręca. Wcześniejsze zaplanowanie i testy odpowiedniego zachowania systemu operacyjnego pochłania jednak dodatkowe środki.

A to jeszcze nie wszystko. Ponieważ nie ma zbyt wielu uniwersalnych rozwiązań w warstwie oprogramowania dla składanych urządzeń, poszczególni producenci opracowują różne funkcje od początku do końca. Przyczynia się to do nawarstwiania się kosztów rozwoju i badań. Że nie wspomnę o samej sekcji sprzętowej, gdzie żaden element obudowy nie ma prawa być wadliwy czy niedopracowany. Nic więc dziwnego, że „składańce” są z reguły dość drogie.

Producenci starają się zachęcać potencjalnych nabywców takich sprzętów na różne sposoby. HONOR stwierdził, że spróbuje zarzucić przynętę za pomocą gry mobilnej.

Asphalt 9 na składanym smartfonie HONOR

HONOR z dumą ogłosił, że podjął współpracę z producentem gier Gameloft. Jej owocem będzie specjalna wersja gry Asphalt 9: Legends na modelu Magic V2 RSR Porsche Design. Cechą wyróżniającą tej edycji będzie działanie w 120 klatkach na sekundę i lepsze dostosowanie do składanych ekranów smartfonów.

(źródło: HONOR via GSMarena)

W komunikacie prasowym zapowiedziano „niezrównane doświadczenie, jakiego nie widziano wcześniej”. Osiągnięto je przez rekonstrukcję procesu renderowania gry, wykorzystanie technologii zastępowania modułów cieniujących czy użycie GPU do zadań związanych z AI. Wszystko to ma złożyć się na „wiodącą w branży immersję” Asphalt 9: Legends dla graczy z całego świata.

Wzmianka o „graczach z całego świata” jest o tyle ciekawa, że HONOR nie zapowiedział do tej pory globalnej dostępności modelu Magic V2 RSR Porsche Design. Możemy więc traktować to jako potwierdzenie, że smartfon ten wyjdzie poza chiński rynek. Obecność specjalnej edycji gry Asphalt 9 raczej nie zachęci nikogo bezpośrednio do zakupu, ale może być miłą oku rzeczą na ekranie OLED o przekątnej 7,92 cala.