aplikacja Google Gmail Zdjęcia Google iOS fot. Tabletowo.pl
(fot. Mateusz Budzeń | Tabletowo.pl)
Google

Na tę informację czekali użytkownicy Gmaila. Będzie bezpieczniej

Piotr Bukański·
Strona główna
Producenci
Google
Na tę informację czekali użytkownicy Gmaila. Będzie bezpieczniej

Google ogłosiło funkcję, na którą od dawna czekało wielu użytkowników. To możliwość wysyłania wiadomości szyfrowanych metodą end-to-end do dowolnego odbiorcy, niezależnie od tego, z jakiego korzysta dostawcy poczty. To znacząco zwiększa bezpieczeństwo komunikacji w Gmailu.

Gmail z pełnym szyfrowaniem end-to-end

Dotąd Gmail zapewniał szyfrowanie danych w tranzycie za pomocą protokołu TLS, ale teraz mowa o znacznie bardziej zaawansowanym mechanizmie. Client-Side Encryption sprawia, że treść wiadomości, ale też obrazy i załączniki, szyfrowana jest jeszcze w przeglądarce, zanim dane trafią na serwery Google. Nagłówki, takie jak temat czy adresaci, pozostają widoczne, ale sam korpus wiadomości staje się w pełni zabezpieczony.

Nowa funkcja usuwa największą barierę, jaka dotychczas istniała przy stosowaniu szyfrowania E2EE, czyli konieczność ręcznej wymiany certyfikatów S/MIME między nadawcą a odbiorcą. Teraz wystarczy wysłać wiadomość, a adresat korzystający z innego dostawcy, np. Outlooka czy własnej domeny, otrzyma powiadomienie mailowe. Po kliknięciu w link loguje się za pomocą tymczasowego konta Google i może odczytać zaszyfrowaną treść. Weryfikacja odbywa się przez kod przesyłany na adres e-mail, co dodatkowo zabezpiecza proces.

Aby wysłać taki e-mail, w oknie tworzenia wiadomości pojawia się przycisk „Message security”. Po jego kliknięciu należy wybrać opcję „Additional encryption” i włączyć szyfrowanie przed rozpoczęciem pisania. W przeciwnym razie Gmail automatycznie usunie szkic i otworzy nową, pustą wiadomość.

Gmail szyfrowanie E2E
źródło: Google

Kto skorzysta z nowej funkcji?

Nowe rozwiązanie nie trafi jednak od razu do wszystkich. Firma informuje, że obecnie jest ono dostępne dla klientów Google Workspace Enterprise Plus z dodatkiem Assured Controls. Funkcja jest domyślnie wyłączona i wymaga aktywacji przez administratorów na poziomie organizacji lub grupy. Dla użytkowników, którzy już mają dostęp do CSE w Gmailu, opcja ta włączy się automatycznie. Proces wdrażania rozpoczął się 30 września 2025 roku i potrwa do 15 dni.

Z perspektywy firm to nie tylko większe bezpieczeństwo, ale też pełniejsza kontrola nad danymi i zgodność z wymaganiami regulacyjnymi dotyczącymi prywatności. Co istotne, Google zapewnia, że mechanizm został zaprojektowany tak, by nie obniżał komfortu użytkowników, ponieważ proces otwierania zaszyfrowanej wiadomości ma być maksymalnie intuicyjny.

Zobacz również

Obserwuj nas