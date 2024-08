Ta nowość w Google Maps Ci się spodoba

Google Maps wprowadza aktualizację, która przynosi zmiany w interfejsie. Użytkownikom może się to spodobać, ponieważ teraz nawigacja będzie prostsza i bardziej intuicyjna, co zwiększy wygodę korzystania z aplikacji. To tylko jedna z nowości w Mapach Google w ostatnim czasie.

Google ostatnio sporo zmieniło w swoich Mapach

Gigant z Mountain View w ostatnim czasie dorzucił użytkownikom sporo nowości do Map. Jedną z nich jest to, że integracja z Apple CarPlay umożliwia teraz zgłaszanie incydentów drogowych bezpośrednio z poziomu samochodu, co zwiększa zarówno bezpieczeństwo, jak i wygodę użytkowników. Kolejną interesującą nowością, która może przydać się szczególnie wszystkim wyjeżdżającym na wakacje na południe Europy, są informacje o pożarach, które pozwalają na śledzenie ich rozprzestrzeniania się w czasie rzeczywistym.

Dodatkowo firma zapowiedziała, że aplikacja Mapy zyska ułatwione zostanie zgłaszanie wypadków i innych utrudnień, takich jak roboty drogowe, zamknięte pasy ruchu czy obecność policji. Nowość dostępna ma być globalnie i wprowadzana stopniowo. Ponadto budynek, który jest ustalony jako cel naszej nawigacji, będzie wyróżniał się kolorystycznie na tle innych.

Zmiany w interfejsie i nie tylko

Najnowsza aktualizacja Google Maps wprowadza zmiany w interfejsie użytkownika, koncentrując się na uproszczeniu dolnego paska nawigacyjnego. Jak zapowiedziano na Google I/O 2024, nowy design ma na celu zwiększenie przejrzystości korzystania z apki.

Google Maps przechodzi z pięciu zakładek do trzech, usuwając zakładki „start” i „najnowsze”. Funkcje zakładki „start” zostają przeniesione do sekcji „zapisane podróże” w zakładce „zapisane podróże”. Część „odkrywaj” oraz „opublikuj” pozostaje niezmieniona.

zrzut ekranu: Piotr Bukański | Tabletowo.pl

Zakładka „zapisane” została przemianowana na „Ty”, choć zawartość tej sekcji pozostaje w dużej mierze niezmieniona. Powiadomienia i wiadomości z dawnej zakładki „najnowsze” zostały z kolei przeniesione do górnego prawego rogu ekranu.

Nowy design dolnego paska nawigacyjnego jest dostępny w wersji 11.138.x Google Maps na Androidzie. Jeśli nie widzisz jeszcze tych zmian, zaktualizuj aplikację. Jeśli to nie pomaga, wymuś jej zamknięcie i uruchom ponownie.

Aktualizacja nie jest jeszcze dostępna dla użytkowników iOS, ale w sieci pojawiają się informacje, że niedługo będzie. Konkretna data jednak nie padła.