Google wkrótce zmieni Androida. Nowe widżety i wyświetlanie zewnętrzne

Google zmienia widżety na Androidzie i pracuje nad wyświetlaniem zewnętrznym – tak w skrócie można opisać nadchodzące zmiany w systemie operacyjnym Google na smartfony. Zapowiada się ciekawie, zwłaszcza, że mocno zwiększy to wygodę użytkowania telefonów.

Google pracuje nad widżetami na ekranie blokady

Google cały czas rozwija ekosystem Androida i testuje nowe funkcje. Jedną z nich będą widżety na ekranie blokady. Mają się pojawić po premierze Androida 16 i być rozszerzeniem funkcji, która obecnie jest ograniczona do tabletów. I ma działać na podobnej zasadzie, co w ich przypadku.

Dedykowane miejsce, „Glanceable Hub”, będzie centrum operowania tymi widżetami, pozwalającymi użytkownikom ustawić je na ekranie blokady. Dzięki temu będzie można np. sterować inteligentnym domem czy sprawdzić pogodę bez odblokowywania telefonu.

Warto podkreślić, że układy widżetów na telefonach będą się wyświetlać inaczej niż na tabletach. Na smartfonach będzie to jednokolumnowy wyświetlacz, który pokaże jeden widżet zamiast kilku.

To jednak tylko jedna ze zmian, jakiej być może będziemy świadkami. Amerykańska firma rozważa również wprowadzenie widżetów możliwych do ułożenia w stosy. Taka funkcja jest już zaimplementowana m.in. w One UI.

Do wprowadzenia tej opcji jeszcze długa droga, gdyż Andre Lebonte, product manager, przyznał, że funkcja jest interesująca z ich punktu widzenia i przyglądają się jej, ale nie zaczęli jeszcze prac nad wprowadzeniem jej dla wszystkich smartfonów opartych o Androida.

Android 16 zadebiutuje z wyświetlaniem zewnętrznym?

Google ma w planach przekształcenie Androida w system operacyjny dla komputerów stacjonarnych. Dzięki temu za pomocą jednego urządzenia moglibyśmy korzystać z rozrywki i pracy. Do tego jednak jeszcze bardzo długa droga, choć amerykańska firma poczyniła już pewne kroki ku temu.

Rozpoczęła pracę nad nowym narzędziem do zarządzania wyświetlaniem zewnętrznym, który ma zadebiutować razem z Androidem 16.

Obecnie po podłączeniu telefonu z Androidem do zewnętrznego wyświetlacza, mysz jest „przymocowana” do jednego ekranu i nie można jej swobodnie przenosić między wyświetlaczami. Nie można również w locie przełączać się pomiędzy lustrzanym odbiciem ekranu, a jego rozszerzeniem. Nowe narzędzie ma temu zaradzić, gdyż pozwoli na swobodne przejścia kursora myszy, a także doda przełącznik do zarządzania ekranami.

Nowe funkcje są widoczne na powyższym filmie. Na pierwszy rzut oka wygląda to świetnie, ale czy tak samo będzie po premierze? Tego nie wiemy. Niemniej możliwość swobodnego przesuwania kursora myszy czy precyzyjne rozmieszczanie okien sprawia, że będzie to ciekawa alternatywa dla już istniejących rozwiązań.