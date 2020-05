Google Lens dostaje nowe funkcje, m.in. kopiowanie tekstu z aplikacji wprost na komputer

Google Lens na pewno nie należy do najczęściej wykorzystywanych przeze mnie aplikacji, ale bywały sytuacje, w których się przydawała. Teraz pojawiło się w niej jeszcze więcej ułatwień.

Kopiowanie tekstu ze zdjęcia wprost na laptopa

To jest coś, co może być szczególnie przydatne, jeśli tekst jakiejś notatki zapisanej na papierze chcielibyśmy widzieć na monitorze swojego komputera. Oczywiście są aplikacje, które są w stanie rozpoznać pismo odręczne przez aparat telefonu (o ile nie bazgrzemy jak kura pazurem) i eksportować je do formy notatki, którą innym programem prześlemy na nasz komputer, ale równie dobrze można wyeliminować „pośredników” i załatwić wszystko za pomocą Google Lens.

Jedną z nowych opcji, którą możemy zobaczyć po zeskanowaniu tekstu przy pomocy obiektywu aparatu w smartfonie, jest opcja przesłania tekstu wprost na komputer. Żeby było to możliwe, musimy być zalogowani w przeglądarce Chrome na innym urządzeniu – oczywiście na to samo konto, z którego korzystamy na smartfonie. Tekst zostanie skopiowany do schowka. Sprawdzałem – działa.

Słuchanie zaznaczonego tekstu

Jeśli nie jesteśmy pewni, jak w obcym języku brzmi fraza zaznaczona przez nas za pomocą Google Lens, teraz wśród opcji pojawiła się możliwość odczytania jej na głos bezpośrednio w apce. Nie wiem, czy było to możliwe wcześniej – Google przedstawia to jako nowość. Tak czy siak – sprawdzałem i działa.

W wybranych scenariuszach powyższe funkcje mogą być bardzo przydatne. Warto wiedzieć, jakie możliwości kryją się w Google Lens, zwłaszcza, że do tej aplikacji mamy łatwy dostęp za pośrednictwem Asystenta Google.

Google Lens znajdziemy w aplikacji Google na Androida i iOS. Na iPhone’ach nowe opcje pojawią się wkrótce, a na smartfonach z Androidem już są wprowadzane.

źródło: Google