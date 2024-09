W końcu to poprawili. Google Keep na tabletach jest bardziej używalne

Google udostępniło jakiś czas temu przydatną aktualizację programu do robienia notatek Keep na tabletach. Automatycznie dzieli ona zawartość notatnika na dwie kolumny, jeśli obróci się urządzenie w tryb horyzontalny. Do tej pory był jednak w tym pewien szkopuł.

Google Keep przydatne, ale irytujące

Aplikacja do notatek Keep to bardzo prosty i przyjemny program do prowadzenia podstawowych zapisków. Używam go na swoim tablecie Samsunga, mimo że jego producent zadbał o to, żeby na urządzeniu znalazła się specjalna apka do notatek, synchronizująca się pomiędzy różnymi sprzętami. Ponieważ jednak moje zapiski to zwykle kilka zdań czy proste listy, nie potrzebuję rozbudowanych cyfrowych skoroszytów – wystarczą mi kategorie w Keep.

Początkowo ucieszyłem się, kiedy na tabletach z Androidem pojawiła się aktualizacja, która umożliwiła wygodną obsługę Keep na większych ekranach. Czar szybko prysł, bo okazało się, że po ustawieniu tabletu w trybie horyzontalnym ekran dzieli się wygodnie na dwie części, ale… nie można ustawiać szerokości powstałych w ten sposób kolumn. Kto to wymyślił?

Nadeszła praktyczna poprawka

Obecnie wprowadzana jest po stronie serwera Google Keep ważna modyfikacja – ważna w kontekście powyższych okoliczności. Umożliwia ona użytkownikom tabletów i składanych urządzeń (z pionowym zawiasem) zmianę rozmiaru proporcji układu dwóch paneli. Domyślnie jest to 50/50, jak wcześniej, ale teraz można chwycić za pasek na środku ekranu i dostosować rozmiar kolumn do własnych potrzeb.

(screen: Karol Kunat | Tabletowo/pl)

Co może być dla niektórych równie, jeśli nie bardziej przydatne, układ dwóch paneli w widoku poziomym może być szybko zamknięty – przez przeciągnięcie środkowej belki w stronę dowolnej bocznej krawędzi. Wtedy albo maksymalizujemy aktualnie otworzoną notatkę, albo rozszerzamy na cały ekran listę zapisków.

Cieszę się, że mogę wygodniej korzystać z notatek Google. Jedyne co boli, to to, że człowiek musiał czekać na tak prosty dodatek ponad rok, gdyż dzielony obraz w Keep pojawił się na początku 2023 roku.

Zmianę zauważono także na składanym smartfonie Pixel 9 Pro Fold oraz OnePlus Pad 2. Jest więc spora szansa, że pojawiła się już także na Waszych urządzeniach z większym ekranem.