Google Keep w zegarkach Samsunga teraz jeszcze lepsze

Firma Google, oprócz rozwijania systemu Android przeznaczonego dla smartfonów i tabletów, cały czas pracuje również nad platformą Wear OS dla smartwatchy. Tym razem aktualizacji wiążącej się z widocznymi zmianami doczekało się Google Keep na zegarkach z Wear OS 3.

Google stawia na Wear OS 3

W ubiegłym miesiącu informowaliśmy was o fakcie, że niektórych aplikacji z portfolio amerykańskiego giganta nie będzie można już zainstalować na urządzeniach z systemem Wear OS 2, a jedynie na nowszej wersji systemu. Mowa tutaj o Mapach Google oraz właśnie o aplikacji przeznaczonej do tworzenia notatek, czyli Google Keep.

Warto dodać, że pod kontrolą Wear OS 3 nie działa zbyt wiele urządzeń dostępnych na rynku. Są wśród nich jednak smartwatche Samsunga: Galaxy Watch 4 i Galaxy Watch 5. Między innymi te urządzenia zostaną objęte najnowszą aktualizacją Keep, która wprowadzi na urządzenia wearable widoczne zmiany.

Co zmieni się w Google Keep?

Dzięki najnowszej aktualizacji aplikacji przeznaczonej na urządzenia z systemem Wear OS 3, Google chce zapewnić bogatsze wrażenia dla użytkowników. Jakie widoczne zmiany oznacza to w praktyce?

Pierwszą rzeczą, którą zauważy użytkownik po zainstalowaniu najnowszej wersji aplikacji Google Keep jest kolor tła notatek lub wstępnie ustawiony obraz. Keep wyświetli od teraz dokładnie to samo, co użytkownik ustawi w aplikacji na swoim smartfonie. Przypomnijmy, że do tej pory w zegarkach widoczne było jedynie szare tło.

Osoby korzystające z najnowszej wersji aplikacji Google Keep na swoich urządzeniach z systemem Wear OS 3 będą mieć również możliwość zobaczenia, czy notatki były edytowane, a także zyskają dostęp to etykiet, które zastosowały do swoich notatek. Wszystko to znajdzie się na dole, bezpośrednio nad akcjami Dodaj przypomnienie, Przypnij i Archiwizuj.

To jednak nie wszystko. Google Keep otrzymał również zaktualizowaną funkcję podglądu tekstu. W najnowszej wersji użytkownicy otrzymają możliwość podglądu od trzech do czterech linii tekstu zamiast tylko dwóch, jak do tej pory. To pozwoli przeczytać większą część notatek bezpośrednio na urządzeniu wearable.

Zmiany zostały wprowadzone w wersji 5.22.482.00.97 aplikacji. Jest ona jeszcze w trakcie powszechnego wdrażania, dlatego śledźcie uważnie sklep Google Play.