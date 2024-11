Żaden inny operator nie da Ci takiego wyboru jak ten

Artykuł sponsorowany

W gąszczu ofert operatorów komórkowych łatwo się pogubić i samemu do końca nie wiedzieć co wybrać. Warto je przejrzeć i być świadomym mocnych stron i wyróżników każdej z nich. Dziś o operatorze, który daje swoim klientom możliwość wyboru zasięgu. A to tylko jeden z wielu plusów oferty lajt mobile.

Zasięg dopasowany do Ciebie. Sam wybierasz

Na początku warto podkreślić coś wyjątkowego, czego nie znajdziecie u żadnego innego polskiego operatora. lajt mobile – jako jedyny telecom w naszym kraju – daje klientom wybór domyślnego zasięgu. Podczas zakupu oferty możesz zdecydować, czy chcesz korzystać z sieci Plus czy Orange.

Co ważne, nie jest to wybór dokonywany na zawsze. Jeśli okaże się, że w Twojej lokalizacji inna sieć działa lepiej, możesz bezproblemowo ją zmienić. lajt mobile wymienia kartę SIM na inną, którą można włączyć w zasięgu drugiej sieci. Co najlepsze – to wszystko online, całkowicie za darmo i bez zbędnych formalności.

Dzięki temu rozwiązaniu użytkownicy mogą dostosować swoją usługę do indywidualnych potrzeb i swojego miejsca zamieszkania. Sam pochodzę z małej miejscowości w górach i doskonale wiem, co to znaczy „kapryśny zasięg”. Jedna sieć potrafi działać lepiej niż druga. Możliwość sprawdzenia obu, w razie, gdyby pierwotny wybór był niezbyt zadowalający, to świetna opcja.

Płacisz „dychę” miesięcznie i masz abonament

Oferty lajt mobile są nie tylko elastyczne, ale także niezwykle atrakcyjne cenowo, szczególnie podczas przenoszenia numeru. Dla osób szukających oszczędności przygotowano plan za 10 złotych miesięcznie (przez pierwsze 3 miesiące, potem 20 złotych miesięcznie), który zawiera 10 GB transferu danych (w tym 4,84 GB w roamingu Unii) oraz nielimitowane rozmowy i SMS-y. To idealne rozwiązanie dla osób umiarkowanie korzystających z internetu, ale mimo wszystko potrzebujących pełnej swobody.

Jeśli Twoje potrzeby są większe, za 20 złotych miesięcznie (przez pierwsze 4 miesiące, potem 30 złotych miesięcznie) możesz mieć 30 GB internetu (w tym 7,26 GB w roamingu w Unii) w pakiecie z nielimitowanymi rozmowami i SMS-ami. Za 30 złotych miesięcznie (przez pierwszych 5 miesięcy, potem 40 złotych miesięcznie) otrzymasz natomiast aż 60 GB internetu (w tym 9,68 GB w roamingu w Unii), co spokojnie wystarczy zarówno do codziennego przeglądania sieci, jak i oglądania filmów czy grania online.

lajt mobile wyróżnia się również dodatkowymi usługami, takimi jak internet mobilny oraz oferta „na kartę”. Dla użytkowników, chcących mieć większą kontrolę nad wydatkami, dostępne są elastyczne plany prepaid, które pozwalają korzystać z usług zgodnie z indywidualnymi preferencjami.

Polecasz ofertę znajomemu i zgarniasz 50 złotych

lajt mobile wprowadziło również program poleceń, który jest świetną okazją do obniżenia kosztów abonamentu. Za zaproszenie znajomego do sieci możesz otrzymać 50 złotych rabatu, co znacząco zmniejsza Twoje miesięczne wydatki.

Program działa w prosty sposób – na stronie internetowej lajt mobile wprowadzasz dane swoje i osoby, której polecasz zmianę operatora. Wystarczy, że Twój znajomy przeniesie numer lub wykupi nowy plan w lajt mobile, a zniżka trafia na Twoje konto.

Żeby tego było jednak mało, na jednym poleceniu nie musisz kończyć – operator nie ogranicza ile osób może skorzystać z naszego polecenia. Łatwy rachunek w głowie wystarczy, by policzyć, że sześć skutecznych poleceń będzie oznaczało roczne użytkowanie telefonu za darmo.

Warto zaznaczyć, że przeniesienie numeru do lajt mobile jest niezwykle proste. Cały proces zajmuje zaledwie kilkanaście minut i odbywa się w pełni online. Operator zapewnia również wsparcie techniczne na każdym etapie zmiany.

Dlaczego warto wybrać lajt mobile?

Teraz to już chyba jasne. lajt mobile to operator, który łączy elastyczność, atrakcyjne ceny i innowacyjne podejście do usług telekomunikacyjnych. Możliwość wyboru zasięgu między sieciami Plus i Orange to unikatowa opcja, która sprawia, że firma wyróżnia się na tle konkurencji. Dzięki atrakcyjnym abonamentom, wygodnemu systemowi przenoszenia numeru oraz programowi poleceń, lajt mobile to po prostu takie lajtowe i, serio, godne polecania miejsce.

Materiał powstał na zlecenie lajt mobile