Kup powerbank 30000 mAh i dobierz 20000 mAh za 1 złoty!

Założę się, że wielu Czytelnikom Tabletowo powerbank co najmniej raz w życiu pomógł wyjść z opresji – naładował smartfon w drodze do pracy czy pomógł uzupełnić akumulator w smartwatchu z dala od stałego źródła prądu. W tej promocji możecie zyskać dwa urządzenia, których łączna pojemność to aż 50000 mAh, a za jedno z nich zapłacicie tylko złotówkę.

Jakie powerbanki obejmuje promocja?

Głównym bohaterem promki jest powerbank Patona Premium Stark 5. Jego podstawą są litowo-polimerowe ogniwa o łącznej pojemności 30000 mAh. Oznacza to, że bez ładowania samego akcesorium przeciętny smartfon z akumulatorem 5000 mAh naładujecie ze sprzętu kilkukrotnie. Na korpusie powerbanka znajdziecie aż cztery gniazda – 2xUSB-A, USB-C oraz micro-USB. Maksymalna moc akcesorium to 22,5 W. Producent gwarantuje zaawansowane systemy ochrony przed zwarciem i przeładowaniem, a miłym dodatkiem pomagającym w zarządzaniu pozostałą energią w urządzeniu jest znajdujący się u góry wyświetlacz LCD.

Powerbank Patona Premium Stark 5 (Źródło: Biedronka Home)

Patona Premium Stark 5 mierzy 14,8×7,1×4,1 cm, a jego waga to 635 gramów. Aby przypadkiem nie upuścić takiej cegiełki będąc w ruchu, producent zastosował opaskę, którą można przełożyć przez rękę.

Drugi z banków energii, Patona Premium Stark 4, można w tym przypadku potraktować jako mniejszego brata omawianego wyżej modelu. Ten również otrzymał cztery porty ładowania, maksymalną moc 22,5 W i ekran LCD do informowania o stanie naładowania ogniw. Jedyną różnicą są wymiary, waga, pojemność oraz brak taśmy obok gniazd USB. Przy pojemności rzędu 20000 mAh powerbank waży 550 gramów i mierzy 14,3×6,9×2,9 cm.

Powerbank Patona Premium Stark 4 (Źródło: Biedronka Home)

Jak skorzystać z promocji na powerbanki w Biedronce?

Im prostsze warunki promocyjne, tym większa szansa, że ktoś postanowi się skusić na przecenione towary. W przypadku obu akcesoriów, w skali od 1 do 10 poziom trudności to takie mocne „2”.

Jedyne, co musicie zrobić, to na stronie Biedronka Home dodać oba urządzenia do koszyka – wtedy cena Patona Premium Stark 4 zmaleje do 1 złotego. Łączna cena za oba produkty wyniesie 200 złotych. Trzeba przyznać, że 4 złote za 1000mAh to nieźle wypadający cenowo zestaw. Co więcej, nie trzeba posiadać karty moja Biedronka, a dostawa do automatu paczkowego lub kurierem jest darmowa. Promocja trwa do 2 marca 2025 roku.