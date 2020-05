Google Chrome doda napisy do każdego filmu. Ruszyły testy Live Caption

Przeglądarka Google Chrome w wydaniu na komputery wkrótce zaoferuje Live Caption, czyli funkcję dodawania napisów do filmów i innych materiałów.

Rozwiązanie określane przez Google jako Live Caption zostało przedstawione podczas zeszłorocznej konferencji Google I/O. Następnie funkcja, będącą częścią Androida 10, zadebiutowała wraz z Pixelem 4. Kolejnym krokiem było udostępnienie jej na pozostałe modele z serii Pixel i wybrane inne urządzenia działające pod kontrolą Androida.

If it has audio, now it can have captions. Live Caption automatically captions media playing on your phone. Videos, podcasts and audio messages, across any app—even stuff you record yourself. #io19 pic.twitter.com/XAW3Ii4xxy

— Google (@Google) May 7, 2019