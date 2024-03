Używane smartfony w Polsce to hit. Zaskakujące dane

Nie każdy może pozwolić sobie na zakup nowego smartfona, ale wydawałoby się, że to wciąż nisza i większość osób posiada nowy egzemplarz. Z nowego raportu wynika jednak coś zupełnie innego.

Używane smartfony popularniejsze w Polsce niż mogłoby się wydawać

O sprzedaży odnowionych smartfonów najczęściej (choć nie zawsze) mówi się w kontekście ochrony środowiska – że to proekologiczne zachowanie i wcale nie trzeba chować do szuflady używanego urządzenia, bo można je oddać lub odsprzedać sklepowi albo producentowi elektroniki (a coraz więcej tych ostatnich oferuje programy odkupu).

Duża część Polaków na tematy związane z ochroną środowiska reaguje jednak jak byk na czerwoną płachtę i nie brakuje osób, których idea kupowania odnowionych smartfonów nie przekonuje ani trochę do ich zakupu. W związku z tym można by dojść do wniosku, że ten biznes to nisza w Polsce. Tymczasem z najnowszej edycji badania „Rynek używanych telefonów komórkowych” wynika coś innego.

Wspomniane badanie przeprowadzono 12 krajach europejskich, w tym w Polsce (w grupie wiekowej 16-65 lat). Wynika z niego, że już prawie co drugi mieszkaniec Polski kupił używany smartfon – dokładnie ten odsetek wynosi 45%. To ogromna liczba i jednocześnie informacja, że Polacy nie gardzą używkami. Według szacunków Recommerce w 2023 roku w Polsce sprzedano około 700 tysięcy odnowionych smartfonów o łącznej wartości 180 milionów euro.

Taki sam odsetek osób – 45% – wyraził w badaniu zainteresowanie kupnem odnowionego smartfona u wyspecjalizowanego sprzedawcy. Do tej pory ci ostatni sprzedali jednak mniej takich urządzeń, bo 21%, podczas gdy 30% osoby prywatne.

Dlaczego Polacy kupują odnowione smartfony?

Najczęściej wskazywanym powodem – co nie będzie żadnym zaskoczeniem – jest opłacalność. Tak powiedziało 63% nabywców. 32% osób stwierdziło też, że zachęciły ich do tego gwarancja i możliwość kupna droższych modeli.

7.7 Ocena

Co ciekawe, aż 44% pytanych przyznało, że po zakupie nowego urządzenia nie sprzedało dotychczas używanego – zrobiło to tylko 27%. Jednocześnie jednak obecnie już 29% Polaków deklaruje, że zamierza sprzedać swój stary telefon, a 34% utrzymuje, że tego nie zrobi.

Używane i odnowione telefony będą zatem cieszyć się wśród Polaków rosnącą popularnością, na co wpływ mogą mieć też rosnące ceny nowych modeli. Mimo wszystko raczej trudno oczekiwać, żeby Polacy częściej kupowali używki niż nówki sztuki, bo w 2023 roku 88% Polaków wybrało zakup nowego urządzenia przy swoim ostatnim zakupie.