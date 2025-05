Aż dziw bierze, że ta funkcja dopiero teraz trafi do Google Chrome

Google przygotowuje kolejną praktyczną nowość dla swojej przeglądarki na Androida. Tym razem chodzi o coś, co przyspieszy logowanie i potwierdzanie tożsamości na stronach internetowych. O jakiej funkcji mowa?

Automatyczne uzupełnianie kodów SMS w Chrome na Androida

Google już od dawna oferuje w systemie Android funkcję automatycznego rozpoznawania i wypełniania jednorazowych kodów weryfikacyjnych wysyłanych SMS-em. Dotąd jednak działało to wyłącznie w aplikacjach. Użytkownicy, którzy logowali się na strony internetowe w Chrome na Androidzie, musieli ręcznie przepisywać kody otrzymane w wiadomościach SMS. Już wkrótce ma się to jednak zmienić.

Według informacji ujawnionych przez Leopeva64, Google pracuje nad wprowadzeniem identycznej funkcji do przeglądarki Chrome na Androida. Nowość pozwoli na automatyczne wykrywanie kodów weryfikacyjnych otrzymywanych SMS-em i ich natychmiastowe wstawianie do odpowiednich pól na stronach internetowych. Funkcja ta będzie niezwykle przydatna przede wszystkim na portalach, które nie posiadają własnych aplikacji mobilnych lub w sytuacjach, gdy użytkownik po prostu woli korzystać z wersji przeglądarkowej danej usługi.

źródło: Reddit

Automatyczne wypełnianie kodów ma działać podobnie jak w aplikacjach. Użytkownik nie będzie musiał nawet kopiować wiadomości, bo Chrome sam zaproponuje wstawienie wykrytego kodu w odpowiednie miejsce. Dzięki temu logowanie czy potwierdzanie transakcji będzie znacznie szybsze i wygodniejsze.

Warto jednak pamiętać, że eksperci od bezpieczeństwa od lat podkreślają, że SMS nie jest najbezpieczniejszym kanałem do przekazywania kodów weryfikacyjnych. Znacznie bezpieczniejszym rozwiązaniem pozostają aplikacje do uwierzytelniania, takie jak Google Authenticator czy Microsoft Authenticator. Mimo to nowe rozwiązanie może realnie ułatwić życie tym, którzy nadal korzystają z kodów SMS.

Niedawne nowości dla Androida i Chrome

Warto dodać, że jest to tylko jedno z wielu udogodnień, jakie w ostatnich dniach zapowiedziało Google. Z okazji Światowego Dnia Świadomości Dostępności firma Google przedstawiła szereg nowych funkcji zarówno dla Androida, jak i przeglądarki Chrome. Wśród nich znalazły się m.in. rozszerzone możliwości czytnika ekranu TalkBack, który potrafi teraz odpowiadać na pytania dotyczące wyświetlanych treści, oraz funkcja Expressive Captions, generująca napisy w czasie rzeczywistym z uwzględnieniem emocji w głosie mówiącego.

W Chrome na Androida pojawiła się też funkcja Page Zoom, pozwalająca na powiększenie tekstu na stronach bez psucia ich układu. Na komputerach natomiast wdrożono technologię OCR, umożliwiającą czytnikom ekranu rozpoznawanie tekstu w otwartych plikach PDF.