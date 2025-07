Qualcomm szykuje asa w rękawie dla pogromców flagowych smartfonów

Jak zbudować smartfon aspirujący do miana „zabójcy flagowców”? Wystarczy stworzyć urządzenie oparte na odrobinę gorszych podzespołach – pod warunkiem, że takie są dostępne na rynku. Qualcomm planuje kolejny procesor zmniejszający dystans pomiędzy innymi jednostkami.

Co czeka flagowe smartfony w 2025 roku?

Jeżeli chodzi o bezkompromisowe rozwiązania dla najmocniejszych urządzeń, od dawna wiadomo, że w kwestii procesorów walka w androidowym ekosystemie toczy się pomiędzy MediaTekiem, który w ciągu najbliższych kilku miesięcy zaprezentuje model Dimensity 9500, a Qualcommem, szykującym się do premiery Snapdragona 8 Elite 2.

Gdyby w ciągu najbliższych 12 miesięcy producenci smartfonów chcieli jednak wydać urządzenie aspirujące do miana flagowca, muszą mieć z czego wybierać. Naturalnym pomysłem wydaje się wybranie chipsetu poprzedniej generacji. Zdarza się jednak, że firmy projektują rozwiązanie idealnie skrojone pod te zadanie. Tak właśnie może być w przypadku Qualcomma.

Qualcomm Snapdragon Elite 1,5

Informacje o nowym układzie mobilnym przekazał Digital Chat Station. Na swoim profilu Weibo informator wspomniał, że – oprócz Snapdragona 8 Elite 2 o numerze modelowym SM8850 – amerykański gigant planuje również układ mobilny SM8845. Będzie to chipset mocniejszy od Snapdragona 8s Gen 5, ale słabszy od nadchodzącej „elitki”. Niektórzy sugerują, że na ten moment najłatwiej nazwać go Snapdragon 8 Plus.

Układ mobilny miałby osiągać podobne wyniki w testach co Snapdragon 8 Elite, jednak ma powstawać w procesie TSMC N3P i korzystać z niektórych elementów wykorzystywanych w Snapdragon 8 Elite 2. Czyżby była to druga wersja flagowego chipsetu, o której wspominaliśmy w maju 2025 roku, tworzona w litografii 3 nm?

Chińscy producenci (pokroju OnePlusa, Oppo czy Vivo) są zainteresowani wykorzystaniem SM8845 w przyszłości. DCS wspomina dodatkowo, że smartfony z prawie flagowym Snapdragonem mają wykorzystywać duże akumulatory, których pojemność ma sięgać 8000 mAh.

Póki co nie wiadomo, kiedy Qualcomm pochwali się nowym procesorem, ani czy jego premiera oznacza koniec Snapdragona 8 Elite w ofercie dla nowych urządzeń. Najbliższa okazja na uchylenie rąbka tajemnicy to oczywiście wydarzenie prezentujące Snapdragona 8 Elite 2, które zaplanowano na dni 23-25 września 2025 roku.