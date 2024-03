Smartfon Xiaomi w genialnej promocji! Zdecydowanie warto skorzystać

Jak najbardziej możemy mówić o świetnej promocji na smartfon Xiaomi Redmi Note 11S. W tej cenie to aż grzech nie skorzystać, gdy szukamy niedrogiego smartfona z dobrą specyfikacją.

Co oferuje Xiaomi Redmi Note 11S?

Mamy do czynienia ze smartfonem, który jak najbardziej jest godnym polecenia przedstawicielem swojego segmentu i to już w cenie, która nie uwzględnia promocji. Śmiem twierdzić, że jego potencjalni odbiorcy powinni być zadowoleni z tego, co on oferuje.

Xiaomi Redmi Note 11S wyposażony jest w 6,43-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości 2400×1080 pikseli i odświeżaniu obrazu z częstotliwością 90 Hz. Do tego dochodzi możliwość osiągnięcia maksymalnej jasności na poziomie nawet 1000 nitów. Sercem urządzenia jest ośmiordzeniowy procesor MediaTek Helio G96 2,05 GHz (bez modemu 5G).

Zależnie od wybranej wersji, otrzymujemy od 6 do 8 GB RAM, a także 64 lub 128 GB przestrzeni na dane użytkownika, które można rozszerzyć za pomocą karty pamięci. Główny, umieszczony z tyłu aparat, oferuje 108 Mpix (f/1.9). Z tyłu mamy jeszcze obiektyw ultraszerokokątny o kącie 118° i matrycy 8 Mpix (f/2.2), a także obiektyw do zdjęć makro 2 Mpix (f/2.4) i do pomiaru głębi 2 Mpix (f/2.4). Jeśli chodzi o przedni aparat, to zapewnia on 16 Mpix (f/2.4).

Xiaomi Redmi Note 11S to również akumulator o pojemności 5000 mAh, który można ładować z mocą 33 W przez port USB-C, zasilacz 33 W znajduje się w zestawie. Smartfon wyposażony jest jeszcze w czytnik linii papilarnych na bocznej krawędzi i gniazdo słuchawkowe 3,5 mm, a także obsługuje do dwóch kart SIM. Wymiary przedstawiają się następująco: 159,87×73,87×8,09 mm, a waga to 179 gramów.

6 Ocena

Xiaomi Redmi Note 11S w świetnej promocji!

Oczywiście najważniejszą informacją jest promocja, którą jak najbardziej możemy nazwać bardzo atrakcyjną. Otóż Redmi Note 11S dostępny jest w cenie 499 złotych w oficjalnym sklepie. Cena dotyczy wariantu 6/128 GB w kolorze Graphite Grey.

Pozostałe dwie wersje kolorystyczne – Pearl White i Twilight Blue kosztują 799 złotych. Warto dodać, że przykładowo w Sferis identyczny wariant w kolorze Graphite Grey dostaniemy za 679 złotych.

Wpis zawiera linki afiliacyjne. Korzystając z nich wspieracie naszą działalność. Dziękujemy!