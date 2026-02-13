YouTube prawie rok testuje zmianę, którą powinien od razu wdrożyć

YouTube nieustannie testuje nowe funkcje i zmiany, które niekoniecznie są korzystne dla użytkowników. Ta jednak jak najbardziej może spodobać się im, ponieważ jest odpowiedzią na powszechne zjawisko na tej platformie.

YouTube od prawie roku testuje funkcję, związaną z subskrypcjami

Po kliknięciu pastylki z napisem Subskrybuj na YouTube możesz wybrać, czy od teraz będziesz otrzymywać powiadomienia o każdym nowym materiale na kanale, czy „spersonalizowane”. Można też całkowicie zrezygnować z powiadomień oraz subskrypcji.

screen: Grzegorz Dąbek | Tabletowo.pl

Serwis ogłosił, że kontynuuje prowadzenie małego eksperymentu na grupie użytkowników, którzy subskrybują kanał i mają włączone powiadomienia o wszystkich nowościach. Po raz pierwszy został on zaanonsowany już w marcu 2025 roku.

W jego ramach YouTube nie będzie wysyłać powiadomień push do użytkowników, którzy w ostatnim czasie nie weszli w żadną interakcję z kanałem, mimo że włączyli powiadomienia push. Nadal będą one jednak wyświetlane w samej aplikacji pod ikoną dzwonka w prawym górnym rogu.

Zmiana ta nie dotknie kanałów, które publikują nowe materiały nieregularnie – w ich przypadku nadal platforma zamierza wysyłać powiadomienia push o każdym nowym filmie. Nie dotyczy ona także użytkowników, którzy nie ignorują powiadomień tego typu, tj. przechodzą do aplikacji, aby obejrzeć nowe wideo.

Dlaczego YouTube przestał wysyłać powiadomienia push o nowych filmach?

Serwis tłumaczy, że prowadzony test to reakcja na zachowania samych użytkowników. Wiele osób często zgadza się na wszystkie powiadomienia z wielu kanałów, co z czasem zaczyna irytować, więc… wyłączają całkowicie powiadomienia z aplikacji, zamiast zmienić ustawienia powiadomień dla konkretnego kanału.

To duża strata dla twórców, ponieważ zmniejsza oglądalność ich filmów. YouTube twierdzi, że celem niniejszego eksperymentu jest pomoc w znalezieniu sposobów na zmniejszenie tego problemu. Czas jego trwania wskazuje, że nie jest to takie łatwe, lecz platforma nie przekazuje szczegółów.

Wydaje się to jednak dobrym rozwiązaniem, które powinno zostać wdrożone na szeroką skalę i objąć wszystkich użytkowników, ponieważ duża część z nich nawet nie wie, jak zmienić ustawienia powiadomień dla danego kanału. Rozpoznanie preferencji na podstawie analizy aktywności to z pewnością dobry kierunek.

Chociaż być może nawet lepszym byłoby wysyłanie powiadomień z pytaniem, czy użytkownik dalej chce otrzymywać wszystkie powiadomienia o nowościach na danym kanale, jeśli dawno nic z niego nie oglądał, czy może woli zmienić swoje preferencje, zamiast decydować za niego. Z pewnością byłby to ukłon w stronę użytkowników, ponieważ wyłączenie powiadomień bez wyraźnej zgody może niektórych zirytować.