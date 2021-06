iOS 14 sprawił, że widżety znów stały się modne. Zmiany odczują nawet… użytkownicy Chrome na Androidzie

Google Chrome w wersji na Androida niebawem zyska nowy widżet. Wyraźnie widać, że będzie on zainspirowany tym, jakie zmiany dotknęły ostatnio iOS.

Widżety ponownie zyskują na popularności

Użytkownicy Androida mają dostęp do widżetów od wielu lat, aczkolwiek można odnieść wrażenie, że ostatnio zostały one zepchnięte na drugi plan. Niewykluczone, że niebawem się to zmieni, a to za sprawą iOS 14. Widżety, które możemy umieszczać na każdym ekranie, w iOS zadebiutowały dopiero w zeszłym roku, znacznie później niż ich odpowiednik na Androidzie. Apple ponownie przybyło na imprezę mocno spóźnione, ale również ponownie udało się zespołowi Tima Cooka wzbudzić duże zainteresowanie.

Wielu twórców aplikacji na iOS skorzystało z nowej możliwości, udostępniając własne widżety. Po dość długiej przerwie o widżetach zrobiło się więc dość głośno. Co więcej, ten element został przeprojektowany w Androidzie 12 i prawdopodobnie wkrótce zobaczymy wysyp odświeżonych widżetów na platformie Google.

Chrome z nowym widżetem

Jak zwraca uwagę serwis Android Police, przeglądarka Google Chrome w wersji na Androida niebawem doczeka się nowego widżetu. Wizualnie, a najpewniej również pod względem funkcjonalnym, będzie on mocno zbliżony do widżetu wcześniej wprowadzonego na iOS.

(fot. Android Police)

Obecnie widżet znajduje się we wczesnej fazie rozwoju, ale już wiemy, że zapewni on dostęp do funkcji wyszukiwania, a także przycisków szybkich akcji. Przyciski nie zostały jeszcze zdefiniowane, ale patrząc na widżet z iOS, możemy spodziewać się otwierania stron w nowej karcie, w trybie incognito, głosowo lub za pomocą kodu QR.

Szykowaną nowość można już testować w Chrome 93 z kanału rozwojowego Canary. W tym celu należy włączyć flagę „Quick Action Search Widget” i ponownie uruchomić przeglądarkę. Oczywiście na obecnym etapie nie skorzystamy z przycisków szybkich akcji.

Trudno wskazać, kiedy nowy widżet zadebiutuje na Androidzie, ale użytkownicy Google Chrome raczej nie będą musieli długo czekać. Niewykluczone, że niebawem odświeżenia doczekają się kolejne widżety, co wpłynie nie tylko na ich funkcjonalność, ale również będą prezentować się lepiej, pasując do wizualnych zmian w Androidzie 12.