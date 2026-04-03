Google chce tchnąć nowe życie w stare laptopy

Wizja zakończenia wsparcia dla systemu Windows 10 dla wielu użytkowników była momentem, w którym zaczęli się zastanawiać, czy to aby nie czas, by wymienić stary laptop na nowy. Mogłoby się to wydawać jedyną sensowną opcją, gdy alternatywą jest korzystanie z nieaktualnego, a przez to potencjalnie niebezpiecznego systemu. Trzeba jednak pamiętać, że jest też trzecia opcja, która ani nie wiąże się z większymi wydatkami, ani też z akceptacją ryzyka.

Tchnij nowe życie w starego laptopa z ChromeOS Flex firmy Google

Ta trzecia opcja polega na instalacji bezpłatnego systemu operacyjnego. Poza tym, że jest aktualny (czyli bezpieczny), nierzadko też może okazać się lżejszy, przez co laptop faktycznie zyska nowe życie. Można się w takiej sytuacji zdecydować na którąś z popularnych dystrybucji Linux, jak chociażby Ubuntu, openSuse czy Linux Mint, ale prawdziwym strzałem w dziesiątkę może też okazać się ChromeOS Flex, czyli bezpłatny i działający w chmurze system opracowany przez firmę Google.

W przeciwieństwie do systemu ChromeOS (bez dopisku Flex), może on być zainstalowany na (prawie*) dowolnym laptopie, a nie tylko Chromebooku. Cechuje się lekkością i prostotą, a do tego jest kompatybilny z wieloma popularnymi aplikacjami, z których większość użytkowników korzysta na co dzień.

ChromeOS Flex (źródło: Google)

*Prawie, ponieważ do prawidłowego działania ChromeOS Flex wymaga laptopa z procesorem Intel lub AMD, 4 GB RAM i minimum 16 GB pamięci masowej. W dodatku firma Google przygotowała zestawienie modeli, dla których gwarantuje pełną kompatybilność.

Powstał pendrive, który ma jeszcze bardziej pomóc

Aby jeszcze bardziej uprościć instalację systemu ChromeOS Flex na laptopie, firma Google nawiązała współpracę z Back Market, czego efektem jest zestaw zawierający pendrive z instalatorem oraz przewodniki i samouczki. Całość kosztuje tylko 3 euro, co po obecnym kursie przekłada się na ~13 złotych. To zatem świetna opcja, jeśli i tak trzeba by kupić nowy pendrive, aby zamienić go w dysk rozruchowy.

ChromeOS Flex USB Kit (źródło: Google)

Gorsze wieści są takie, że 1) aktualnie Back Market + ChromeOS Flex USB Kit jest wyprzedany, a 2) w tej chwili nie jest oferowana wysyłka do Polski. Niemniej samą inicjatywę doceniam.