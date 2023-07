Google może stanąć z Apple do pionierskiego wyścigu. O jaki sprzęt chodzi?

Choć jest to nieco małostkowe, czasami fajnie jest być pierwszym. Dwóch gigantów, Google i Apple, być może chce przypomnieć sobie, jakie to uczucie. Obie firmy pracują nad urządzeniami, które mają szansę być pionierami w swojej klasie.

Czas się złożyć

Nie ulega wątpliwości, że nowy rozdział w historii smartfonów otworzyły składane urządzenia. Popularność tej kategorii powoli rośnie z roku na rok i nic nie wskazuje na to, aby miała ona spaść. Dzięki Samsungowi. Zaraz, zaraz. Czy aby na pewno?

Royole FlexPai (fot. Royole)

Znawcy tematu wiedzą, że „pierwszy” i „najpopularniejszy” w tym przypadku dotyczy dwóch różnych firm. O ile w 2023 roku mówiąc „składany smartfon” myślimy „Samsung”, to medal za wypuszczenie na rynek pierwszego składaka nie należy do Koreańczyków. Ten tytuł dzierży chiński producent Royole ze swoim modelem Flexpai. Gdyby chodziło o większego gracza na rynku, ten z pewnością od czasu do czasu przypominałby konkurencji, kto był pionierem danego rozwiązania. Zanosi się na to, że wkrótce może dojść do takiego klasycznego starcia pomiędzy Google, a Apple.

Google vs. Apple – kto pierwszy „złamie” tablety?

Niedawno informowaliśmy Was o przesłankach wskazujących na to, że Apple może mieć ochotę na wydanie składanego tabletu. Ekran miałby dostarczyć Samsung lub LG, a niektórzy wierzą nawet, że urządzenie miałoby pojawić się już w 2024 roku.

Gigant z Mountain View zaprezentował w tym roku składany smartfon i nowy tablet. Czy już wkrótce firma będzie próbowała połączyć obie kategorie w jedną? (fot. Google)

Okazuje się, że w raporcie DigiTimes, który wspominał o tym, że Apple może rozważać rozpoczęcie prac nad „iPad Foldem”, pada również nazwa jednego z największych, jeśli nie największego konkurenta giganta z Cupertino. Tekst sugeruje, że Google nie podjęło jeszcze ostatecznej decyzji, ale jeżeli do takiej dojdzie, firma może zaprezentować składany tablet już podczas Google I/O w 2024 roku.

Oczywiście warto mieć trochę dystansu do tych informacji. W końcu wypuszczenie nowego sprzętu poprzedzone jest wieloma miesiącami pracy, obejmującej m.in. opracowanie konceptu i wiele testów. Do pełnoprawnego urządzenia może być jeszcze daleka droga.

Raport studzi też oczekiwania ludzi wyczekujących składanego tabletu Apple w 2024 roku. Firma ma najpierw skupić się na produkcji iPhone’a w formie składanej, który może trafić na rynek w przyszłym roku. Dopiero w 2026 roku iPad ze zginanym ekranem trafiłby do pierwszych klientów.

Wychodzi jednak na to, że składane urządzenia, nieważne czy mówimy o smartfonach, tabletach czy laptopach z gigantycznymi ekranami niczym w ASUS Zenbook 17 Fold, prędko nie pozwolą nam o sobie zapomnieć. Z pewnością wiele osób już nie może się doczekać, co przyniesie składana przyszłość.