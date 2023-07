Apple jest na dobrej drodze do pierwszego składanego tabletu

Rynek składanych urządzeń ruszył i nic nie wskazuje na to, że w najbliższym czasie cokolwiek spowolni rozwój tej gałęzi elektroniki. Apple wie, że nie można wyłącznie przypatrywać się konkurencji i trzeba zacząć działać.

Apple i koreański łącznik

O tym, że skojarzenie firmy z jabłkiem w logo ze składanymi urządzeniami nadchodzi, dowiedzieliśmy się dzięki koreańskiemu serwisowi The Elec. Podczas wydarzenia SID Review Workshop w Seulu Samsung zaprezentował bowiem postęp w pracach nad dużym składanym ekranem, niepasującym wymiarami do tego, co oferują smartfony. 20-calowy panel miałby właśnie być tym, czego Apple oczekuje od Koreańczyków. „Koreańczycy” jest o tyle trafnym określeniem, że w grze liczyć ma się jeszcze jeden producent z Korei Południowej – LG.

Choć ZenBook Fold Asusa to zupełnie inna kategoria urządzeń, to w pewnym stopniu obrazuje on, jak mógłby wyglądać duży tablet ze składanym ekranem. (fot. Katarzyna Pura | Tabletowo.pl)

Oczywiście zanim Samsung będzie w stanie sfinalizować umowę z Amerykanami, pozostaje kwestia sprostania ich wymaganiom. Baek In-sung, wiceprezes wykonawczy w Samsung Display na prezentacji przedstawionej w trakcie wydarzenia przypomniał, że największe problemy, z jakimi borykają się składane ekrany, to m.in. „fałdka” w miejscu zawiasów, odporność na upadek rysika, naprężenia, jakie działają na zgięty panel oraz pęknięcia i wyboczenia formujące się na wyświetlaczu.

Oczywiście Samsung nie przyznaje się otwarcie do opracowywania składanego ekranu dla Apple. Firma po prostu rozwija swoją technologię, a umowę z Apple można potraktować jako pewnego rodzaju „skutek uboczny”, jaki może pojawić się po stworzeniu wyświetlacza, który spodoba się gigantowi z Cupertino. Na szczęście The Elec i wydarzenie z Seulu to nie jedyne źródło zakulisowych informacji.

Jeden ze slajdów zaprezentowanych przez Samsunga w trakcie wydarzenia SID Review Workshop w Seulu. (Źródło: The Elec)

Kiedy zobaczymy „iPad Folda”?

Kwestię składanego tabletu od Apple porusza również serwis MacRumors. Powołuje się on na zapowiedź przygotowanego przez DigiTimes raportu, który skryty będzie za paywallem. Cytując źródła wyższego szczebla zajmujące się łańcuchem dostaw, „Apple, które ma rzekomo pracować od kilku lat nad składanym smartfonem, najprawdopodobniej rozważa rozszerzenie wysiłków o sektor tabletów”.

W styczniu tego roku jeden z analityków Apple, Ming-Chi Kuo, sugerował, że składany iPad pojawi się na rynku w 2024 roku. Jego zapał studził jednak Mark Gurman współpracujący z Bloombergiem oraz prezes Display Supply Chain Consultants, Ross Young, którzy stwierdzili, że nie słyszeli o tym, aby firma miała w planach takie urządzenie. Wygląda jednak na to, że sytuacja jest rozwojowa i coś, co nie miało miejsca w styczniu tego roku, nie oznacza, że nie przerodzi się w projekt, który ruszy w drugiej połowie tego samego roku.

Na szczęście nietrudno wyobrazić sobie składanego iPada. Ten miałby zapewne zawiasy, które zamykałyby urządzenie jak książkę. Z pewnością jego cena nie należałaby do najniższych i spokojnie można mówić o przebiciu ceny iPada Pro, który w Polsce kosztuje od 7199 złotych za wersję z wyświetlaczem o przekątnej 12,9 cala. Kiedy można zatem spodziewać się premiery składanego tabletu od Apple? Pozwolę sobie na wymijającą i oziębłą odpowiedź realisty: wtedy, kiedy wszystko zostanie dopięte na ostatni guzik i firma bez cienia wstydu zaprezentuje urządzenie, które będzie można uznać za wyjątkowe na rynku.