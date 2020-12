Google i Qualcomm wydłużą życie Androida. Nawet cztery lata wsparcia systemu!

Aktualizacje Androida to temat rzeka. Jeszcze kilka lat temu, kupując urządzenie z tym systemem na pokładzie, jego użytkownik nie miał pewności, przez jak długi czas będzie ono wspierane. Obecnie sytuacja wygląda nieco inaczej – smartfony Google Pixel i flagowce od Samsunga mają zapewnione wsparcie na okres trzech lat. Współpraca Google i Qualcomma ma podnieść tę poprzeczkę jeszcze wyżej.

Android chce być jak iOS!

Wsparcie dla mobilnego systemu Apple jest wzorem do naśladowania. Firma z Cupertino oferuje je nawet dla smartfonów wydanych pięć lat wcześniej. Drogą tą zamierza również pójść najpopularniejszy mobilny system z zielonym robocikiem w logo.

W 2017 roku Google przeprojektowało swoje oprogramowanie i uczyniło je bardziej modułowym, dzięki czemu aktualizacje mogą być wdrażane szybciej przy mniejszym nakładzie pracy – umożliwia to Project Treble. Producenci urządzeń mogą łatwo dokonać aktualizacji struktury systemu, bez konieczności modyfikacji implementacji dostawcy.

Podejście to zmusza jednak producentów chipów do wykonywania dodatkowej pracy – trzy lata po premierze procesora muszą oni wspierać do nawet 6 różnych kombinacji oprogramowania szkieletowego systemu operacyjnego i implementacji dostawców. A to niezwykle kłopotliwe, czasochłonne i kosztowne.

Nowe rozwiązanie Google ułatwia ten proces. Możliwa będzie obsługa Androida na obecnych implementacjach od dostawców chipów SoC, zarówno przy wypuszczaniu nowych modeli na rynek, jak i przy aktualizacjach. Ogranicza to pracę potrzebną do przeniesienia nowszych wersji oprogramowania na starsze układy.

Dzięki „głębokiej współpracy” Google z Qualcommem, urządzenia z Androidem i procesorami amerykańskiego giganta będą mogły być aktualizowane nie aż tak dużym nakładem pracy przez nawet 4 lata! Jeśli więc na przykład smartfon wyjdzie z fabryki z Androidem 11, będzie mógł dostać aktualizacje do Androida 12, Androida 13 i Androida 14 oraz otrzymywać poprawki zabezpieczeń przez 4 lata. Nowość ta ma dotyczyć układu Snapdragon 888 i nowszych.

Dzięki tej zmianie, producenci urządzeń będą mogli aktualizować swoje produkty do najnowszych wersji Androida bez konieczności ingerowania w firmaware układu od Qualcomma.

Zmiana ta dotyczyć będzie wszystkich układów uruchamianych z Androidem 11 lub nowszym. Obecnie nie ma potwierdzonych informacji, którzy z producentów zdecydują się na wdrożenie tego rozwiązania. Przeszkodą może być także coraz powszechniejsze wykorzystywanie układów MediaTeka, zwłaszcza w modelach ze średniej półki.

Android dziś

Google przy okazji udostępniło także dane na temat liczby użytkowników Androida. Z wydania z numerem „10” korzysta 667 milionów aktywnych użytkowników, z czego aż 82% otrzymało tę wersję za pomocą OTA.