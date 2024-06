Nowe gogle Apple Vision mają być dużo tańsze. Jaka będzie cena?

Apple Vision Pro nie okazały się takim sukcesem, jak pierwotnie, tuż po premierze, oczekiwano, że będą. Niewątpliwie jedną z przyczyn jest wysoka cena tego urządzenia, dla wielu osób wręcz zaporowa. Nowe gogle firmy z Cupertino mają być tańsze, ale będzie to miało swoją cenę.

Nowe Apple Vision będą wymagać iPhone’a lub Maca

Apple Vision Pro, które zostały zaprezentowane w czerwcu 2023 roku i trafiły do regularnej sprzedaży 2 lutego 2024 roku, pierwotnie wzbudziły wręcz ogromny szum w sieci i zdobyły tak samo wielu zwolenników, jak i przeciwników. Niewątpliwie są to gogle wywołujące spore emocje, mające ciekawe funkcje oraz pozwalające na wiele usprawnień m.in. w pracy. Jednak dla wielu osób ich cena jest zaporowa – w Stanach Zjednoczonych obecnie wynosi równowartość ponad 14 tys. złotych, co jest niemałym wydatkiem. Europejczycy zapłacą jeszcze więcej, ponieważ europejska cena Apple Vision Pro ma wynosić równowartość około 17 tysięcy złotych.

Zgodnie z plotkami, które krążą po sieci, można wywnioskować, że firma z Cupertino już pracuje nad nową wersją gogli. Młodszy brat Apple Vision Pro ma być tańszy i bardziej dostępny, ale jednocześnie nieco mniej samodzielny. Oszczędność wynika m.in. z zastosowanej technologii, która ma wymagać stałego połączenia z iPhonem lub komputerem Mac, ze względu na moc obliczeniową, co dla wielu osób będzie problematyczne i sprawi, że urządzenie straci swój urok.

Co jeszcze wiemy o Apple Vision?

Ruch związany ze stałym powiązaniem nowych gogli z iPhonem lub komputerem Mac na pewno pozwoli na redukcję kosztu produkcji urządzenia. Co jeszcze o nim wiemy? Tańsza wersja ma nosić nazwę „Apple Vision”, nie oferować funkcji EyeSight, która pokazuje oczy innym osobom w pomieszczeniu, a także być może będzie miała gorszą jakość wewnętrznych ekranów VR.

Spodziewany przedział cenowy Apple Vision to około 1500 – 2000 dolarów (około 6000 – 8100 złotych), a Bloomberg twierdzi, że premiery gogli w tej cenie możemy spodziewać się do końca 2025 roku. Za tę kwotę klienci dostaną dostęp do prawie wszystkich funkcji, jakie oferują Apple Vision Pro, w tym również visionOS 2, który ma przenieść wrażenia z użytkowania gogli na zupełnie nowy poziom.

visionOS 2 dodaje nowe gesty, możliwość tworzenia unikalnych obrazów przestrzennych, a także szereg funkcji związanych z wirtualnym wyświetlaczem Maca, trybem podróży czy też opcji, jakie zostały dodane do nowych wersji aplikacji, takich jak m.in. Apple TV lub Mindfulness.

Apple jednak pracuje nad Apple Vision Pro 2?

Wbrew niedawnym doniesieniom o zawieszeniu prac nad Apple Vision Pro 2, amerykański gigant ma również pracować nad drugą generacją modelu Vision Pro, z szybszym procesorem oraz lepszymi kamerami zewnętrznymi. Korporacja liczy też na zmniejszenie wagi urządzenia, ale na jego debiut poczekamy co najmniej do końcówki 2026 roku, jak nie dłużej. W końcu zgodnie z przyjętą polityką, gogle z serii Vision nie mają mieć corocznego cyklu wydawniczego.