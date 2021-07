Jeszcze więcej klatek na sekundę? Nvidia DLSS otrzyma bardzo ważną aktualizację

Technologia DLSS została wprowadzona ponad dwa lata temu. Funkcja przez ten czas otrzymała multum aktualizacji, wprowadzających coraz to nowsze usprawnienia, jednocześnie oferując jeszcze lepszą wydajność przy niezauważalnie gorszej jakości. Entuzjaści kart graficznych RTX na pewno się ucieszą, bo firma już pracuje nad kolejną wersją Nvidia DLSS, która wprowadzi bardzo znaczącą zmianę.

Nvidia DLSS otrzyma nowy tryb

Zasada działania techniki DLSS nie jest żadną tajemnicą. Specjalne algorytmy upscalują określoną, zależną od trybu rozdzielczość do natywnie ustawionej. Technologia wypełnia brakujące piksele, jednocześnie wygładzając i poprawiając obraz. Dotychczasowy Deep Learning Super Sampling zapewniał cztery tryby – ultra wydajności, wydajności, zbalansowany oraz jakości. Dzięki użytkownikowi Reddita używającego pseudonimu Reinhardovich dowiadujemy się, że technologia otrzyma kolejny update.

Nowa aktualizacja Nvidia DLSS wprowadzi dodatkowy, piąty już tryb – ultra jakości, oferujący najwyższą wydajność, upscalując nieznacznie rozdzielczość, bardzo zbliżoną do natywnej. Niestety, na tę chwilę nie mamy dokładnych danych, potwierdzonych przez jakikolwiek inne doniesienia czy oficjalne stanowisko producenta.

Tryb DLSS Rrozdzielczość wprowadzania Przelicznik 8192×4320 (8K) 3840×1440 (4K) 2560×1440 (WQHD) 1920×1080

(Full HD) Ultra jakość ? ? ? ? ? ? Jakość 66,6% 1,50 5461×2880 2560×1400 1707×960 1280×720 Balans 58,0% 1,72 4752×2506 2227×1253 1485×835 1114×626 Wydajność 50,0% 2,00 4096×2160 1920×1080 1280×720 960×540 Ultra wydajność 33,3% 3,00 2731×1440 1280×720 853×480 640×360

Przy okazji warto przypomnieć, że w ostatnim czasie konkurencja w postaci AMD wprowadziła bardzo podobne rozwiązanie. FidelityFX Super Resolution, identycznie jak Nvidia DLSS, oferuje cztery różne tryby – wydajności, balansu, jakości oraz ultra jakości, czyli nasz brakujący element w układance technologii Nvidia DLSS. AMD FSR w trybie ultra jakości upscaluje rozdzielczość wejścia 1,3-krotnie. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że Nvidia wprowadzi dokładnie ten sam mnożnik.

Tryb FSR Rozdzielczość wprowadzania Przelicznik 8192×4320 (8K) 3840×1440 (4K) 2560×1440 (WQHD) 1920×1080

(Full HD) Ultra jakość 77,0% 1,3 6302×3323 2954×1662 1970×1108 1478×831 Jakość 66,6% 1,5 5461×2880 2560×1440 1706×960 1280×720 Balans 58,8% 1,7 4819×1270 2259×1270 1506×847 1129×635 Wydajność 50,0% 2,0 4096×2160 1920×1080 1280×720 960×540

Niestety, na oficjalną prezentację przyjdzie nam jeszcze poczekać. Patrząc jednak na to, że ostatnio konkurencja zaprezentowała podobne rozwiązanie, możemy pokusić się o stwierdzenie, że funkcja trafi do użytkowników w niedalekiej przyszłości. Nvidia nie będzie chciała przez długi czas zostawać z tyłu za AMD. Jednocześnie nie mamy innych danych, które mogłyby potwierdzić, ile zyskamy klatek w trybie ultra jakości, porównując go z natywną rozdzielczością.