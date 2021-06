AMD wreszcie to zrobiło. FidelityFX Super Resolution to konkurencja dla DLSS, która zadziała nawet na kartach Nvidii

Użytkownicy kart AMD przez wiele miesięcy mieli powód do narzekania z powodu braku alternatywy dla DLSS. Pierwsza wersja konkurencyjnego DLSS od Nvidii zadebiutowała miesiąc po premierze RTX 2060, czyli ponad dwa lata temu. AMD po tak długim okresie wreszcie wprowadza autorskie rozwiązanie, nazwane przez firmę FidelityFX Super Resolution (w skrócie FSP), które będzie wspomagać nie tylko karty Czerwonych, ale też konkurencji.

FidelityFX Super Resolution – tego chcieli użytkownicy kart AMD Radeon

Nowe narzędzie AMD ma różnić się od rozwiązania znanego z kart Nvidii. Karty graficzne z serii RTX korzystają z uczenia maszynowego za sprawą rdzeni Tensor. Budowa kart AMD sprzętowo nie pozwalała Czerwonym na implementację techniki zbliżonej do DLSS. Firma podeszła do tematu od strony oprogramowania, gdzie algorytmy mają za zadanie dynamicznie zmniejszać rozdzielczość wyświetlanych tekstur bez straty jakości. Brzmi to trochę jak magia, jednak są to głównie sztuczki oszukujące nasze oko.

Reklama

FSR w Godfall (źródło: AMD)

Funkcja FidelityFX oferuje cztery różne ustawienia: Ultra Jakości, Jakości, Balansu oraz Wydajności. Jak pierwsze dwie nazwy mówią, mają za zadanie nieznaczne pogorszenie jakości wyświetlanego obrazu, jednocześnie oferując dodatkowe klatki na sekundę. Tryby balansu oraz wydajności są dedykowane dla osób, które pragną uzyskać większą ilość klatek, nie schodząc z ustawień graficznych czy natywnej rozdzielczości.

FSR pozwala na 3-krotny wzrost FPS (źródło: AMD)

AMD chwali się wynikami w grze Godfall, uzyskanymi na karcie graficznej RX 6800 XT. Rezultaty podawane są na podstawie testów w rozdzielczości 4K z wymaksowanymi ustawieniami grafiki oraz włączonym ray tracingiem. Układ graficzny bez technologii FSR domyślnie uzyskuje 49 ramek obrazowych wyświetlanych w jednej sekundzie. Tryb Ultra Jakości FidelityFX oferuje skok do 78 FPS, Jakości – 99 FPS, Balansu – 124 FPS oraz na koniec Wydajności aż do 150 FPS. Oznacza to ni mniej ni więcej, że technologia FSR pozwala na nawet 3-krotny skok wydajności w grze Godfall.

AMD FSR zadziała nawet na kartach Nvidia GTX

FSR na GTX 1060 (źródło: AMD)

Jak już wcześniej wspominałem, nowa technologia Czerwonych opiera się w głównej mierze na oprogramowaniu. FidelityFX Super Resolution wykorzystamy nie tylko w przypadku kart RX 6000, (które sprzętowo obsługują ray tracing) oraz na poprzednich generacjach grafik ze stajni AMD. Mowa jest także o konkurencyjnych kartach graficznych – w tym przypadku AMD pokazało możliwości FSR na podstawie leciwego już (ale wciąż popularnego!) GTX 1060 od Nvidii.

W tej samej grze Godfall, przy rozdzielczości 1440p na najwyższych ustawieniach, wspomniany GeForce wyświetla domyślnie 27 klatek na sekundę – funkcja FSR pozwala na uzyskanie nawet 38 FPS. Producent zapewnia, że technologia FidelityFX Super Resolution ma być obsługiwana przez 100 różnych układów graficznych.