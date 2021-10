God of War oficjalnie zapowiedziany na pecetach! Pecetowa ofensywa PlayStation trwa w najlepsze

Rzadko się zdarza, że to Steam puszcza farbę na temat najlepszych ogłoszeń w świecie gier. W sklepie Gabe’a Newella pojawił się oficjalnie God of War – fantastyczna produkcja studia Santa Monica, ściśle współpracującego z PlayStation. Pecetowi gracze poznają opowieść Kratosa i Atreusa już w przyszłym roku!

Kratos po raz pierwszy na PC!

14 stycznia 2022 roku – na ten dzień PlayStation Studios zaplanowało oficjalną premierę God of War na komputerach PC. Produkcję już teraz możecie zamówić na platformie Steam, a jej cena na polskim rynku to 219 złotych. Warto zaznaczyć, iż oczywiście mowa tutaj o restarcie franczyzy z 2018 roku. Nordycka przygoda trafiła wówczas na PlayStation 4, dlatego to najwyższy czas, aby pecetowi gracze również mogli poznać Kratosa oraz jego syna.

Produkcja nie będzie jednak standardowym portem z PS4. Ta zostanie wyposażona w wsparcie dla rozdzielczości 4K oraz 60kl/s. Santa Monica usprawni też grę o obsługę technologii DLSS używanej w kartach Nvidii serii RTX. Dzięki zastosowaniu Nvidia Reflex, obniżona latencja pozwoli na wyprowadzanie niesamowitych i precyzyjnych kombinacji ciosów za pośrednictwem toporu Kratosa. Posiadacze monitorów 21:9 także będą zadowoleni, gdyż podobnie jak w przypadku Death Stranding: Director’s Cut, gra wesprze i tę funkcjonalność.

God of War – znak pecetowej ofensywy PlayStation

Jak podaje na swoim blogu PlayStation, God of War od momentu swojej premiery w 2018 roku sprzedało około 19,5 miliona egzemplarzy. Jest to z pewnością ogrom nabywców, lecz jak wiemy z niedawnych wypowiedzi Jima Ryana – PlayStation ma o wiele większe ambicje. Nic w tym dziwnego więc, że po fantastycznym sukcesie Days Gone oraz Horizon: Zero Dawn na komputerach, nadszedł czas także największych hitów z PS4.

Zasmuceni będą jedynie fanatycy wojen konsolowych. To w ich arsenale powoli upada kolejny argument, który miałby przemawiać za wyższością konsol PlayStation nad komputerami czy też konsolową konkurencją. Prawda jest jednak bardzo prosta – gra Santa Monica Studios to jedna z najlepszych produkcji AAA, jakich mogłem doświadczyć w poprzedniej generacji konsol. Ogromnie się zatem cieszę, że pecetowi gracze wybiorą się na tę podróż już w przyszłym roku.