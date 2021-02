Nareszcie! Od dziś w God of War na PlayStation 5 zagramy w 4K* i 60 FPS

Gdyby ktoś kazał wymienić mi 10 najlepszych gier zeszłej generacji, to bez wątpienia God of War znalazłby się w tym zestawieniu – i to na wysokiej lokacie. Jeśli zatem nie mieliście jeszcze okazji zagrać w najnowszą przygodę Kratosa, to od dziś macie kolejny argument, by nadrobić ten tytuł.

Od dziś w God of War na PlayStation 5 zagramy w 4K i 60 FPS!

Santa Monica Studio już jakiś czas temu zapowiadało, że zaktualizuje swoje ostatnie dzieło tak, by w pełni wykorzystało ono moc PlayStation 5. Firma dotrzymała słowa i od dziś wszyscy posiadacze God of War oraz PlayStation 5, mogą grać w ten tytuł w 4K i 60 FPS!

The God of War (2018) Enhanced Performance Experience for the PS5 is coming tomorrow!



✔️ Syncs to 60 FPS

✔️ 4K Checkerboard Resolution

✔️ 2160p

✔️ Free Update for PS5 Users



Check out our blog for more info 👉https://t.co/CXTyfHFyvN pic.twitter.com/psSLo63ReF — Santa Monica Studio Is Hiring (@SonySantaMonica) February 1, 2021

Aktualizacja jest oczywiście w pełni darmowa dla każdego posiadacza fizycznej i cyfrowej kopii gry. Wszyscy chętni mogą również przenieść swój postęp z gry na PS4 na PS5.

Jest tu jednak pewien haczyk, bo nie jest tu mowa o natywnym 4K a „jedynie” o skalowanej rozdzielczości w technologii Checkerboard Resolution. Z jednej strony szkoda, że tak potężna konsola, jak PlayStation 5, nie jest w stanie odpalić gry z zeszłej generacji konsol w pełni natywnym 4K.

Z drugiej jednak, technologia „szachownicy” jest na tyle skuteczna, że większość graczy nie zauważyłaby nawet różnicy pomiędzy „prawdziwym” 4K a tym „szachownicowym”.

Pierwotnie w God of War grać mogliśmy na PS4 w 1080p i 30 FPS, zaś posiadacze PlayStation 4 Pro mogli wybrać pomiędzy trybem (dynamiczne) 4K i 30 FPS a natywne 1080p i 60 FPS. Właściciele PS5 nie będą musieli już stawać przed takim wyborem w przypadku God of War, aczkolwiek w opcjach gry będzie możliwość włączenia trybu 30 FPS dla chętnych.

God of War zadebiutował 20 kwietnia 2018 roku na konsoli PlayStation 4. Obecnie gra dostępna jest w PlayStation Plus Collection, tak więc każdy posiadacz abonamentu PS Plus ma dostęp do najnowszego God of War całkowicie za darmo!

To teraz pozostało nam już jedynie czekać na aktualizację The Last of Us Part II dla PlayStation 5 ;)