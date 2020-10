God of War na PlayStation 5 osiągnie to, co dotąd było niemożliwe

Kiedy zastanawialiście się nad zakupem PlayStation 4 i pytaliście, czy w internecie, czy wśród znajomych, w którą z gier zagrać na tej konsoli, to na pewno usłyszeliście ten tytuł – God of War. Jeżeli jakimś cudem Was to zupełnie ominęło, to bez obaw, zagracie w tę grę na PlayStation 5 i będzie to jeszcze lepsze doświadczenie niż wcześniej.

God of War z 2018 roku to zdecydowanie jedna z najlepszych gier ekskluzywnych na PS4. Mnie bardzo przypominała przygodę z The Last of Us, ale w tym właśnie innym uniwersum, które zdecydowano się odświeżyć tak, by najnowsze podboje Kratosa były czymś więcej. I można chyba rzec, że tak, były.

Doświadczyć tego wszystkiego mieliśmy okazję w rozdzielczości Full HD i 30 klatkach na sekundę – to w przypadku podstawowego PlayStation 4. Natomiast PlayStation 4 Pro oferowało dwa tryby – rozdzielczość 4K i 30 FPS lub Full HD, ale odblokowane klatki, które niestety rzadko kiedy dobijały sześćdziesięciu.

To się zmieni przy God of War na PlayStation 5

Nie ma wątpliwości, że konsola nowej generacji od Sony to sprzęt lepszy, więc musi dostarczyć nam lepsze wrażenia. Jak poinformowało studio Santa Monica, odpowiedzialne za tę produkcję, God of War na PlayStation 5 zaoferuje „tryb płynności”.

Tryb płynności miałby w tym przypadku osiągnąć to, co dotąd było niemożliwe na PS4 Pro – 60 klatek na sekundę.

Whether you’re picking up the game for the first time or looking to finish that NG+ save, God of War (2018) on the #PS5 will offer:



🎞️ Up to 60 FPS using the ‘Favor Performance’ video option

🎮 Save Transfers – start right where you left off on the PS4! — Santa Monica Studio Is Hiring (@SonySantaMonica) October 26, 2020

Twórcy skorzystali także z tej okazji, aby poinformować, że zapisy z gry na PlayStation 4 będzie można przenieść na PlayStation 5. W takim razie możecie bez obaw kontynuować swoją rozgrywkę na nowej konsoli.

Zajmie nam to chociaż odrobinę czasu

Na pewno będzie interesująco powrócić do God of War na PlayStation 5. Może nawet zajmie nam to trochę czasu w oczekiwaniu na kolejną część gry – God of War 2: Ragnarok, którą zapowiedziano na PlayStation Showcase.

Nowy serwis Tabletowo. Sprawdź oiot.pl

A jeśli jesteście większymi fanami poprzednich części, to w God of War III Remastered też zagramy na PlayStation 5. Mało tego – również przeniesiemy tam swoje postępy z PlayStation 4.

Zobacz też: