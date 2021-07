Glovo Prime rusza w Polsce. Płacisz jeden abonament, a za dostawy jedzenia – ani grosza

Glovo ogłasza start nowej usługi. Dzięki Glovo Prime, nie będziemy musieli przejmować się wysokością opłat za dostawę jedzenia. W zamian za subskrypcję miesięcznego abonamentu, zostaniemy z nich zwolnieni. Są też inne bonusy.

Glovo Prime – abonament na dostawy jedzenia

Jeśli regularnie korzystamy z Glovo, to wiemy, że wybrane restauracje często liczą sobie dodatkowe złotówki za dostawę zamówień, co jest absolutnie zrozumiałe. W takich okolicznościach koszt całej usługi potrafi jednak zauważalnie wzrosnąć. Dzięki Glovo Prime, będzie można skorzystać z nieograniczonych darmowych dostaw. Usługę uruchomiono już na rynku hiszpańskim, a teraz trafiła także do Polski.

Dzięki Prime użytkownicy będą mogli otrzymać nieograniczone darmowe dostawy z ponad 5000 sklepów w zamian za niewielką miesięczną opłatę abonamentową. Prime sprawia, że Glovo jest bardziej dostępne i wygodne niż kiedykolwiek wcześniej, a także przybliża nas do bycia codzienną opcją dla naszych użytkowników. Carlos Silvan, menedżer generalny Glovo na Polskę

Abonament Glovo Prime to nie tylko darmowe dostawy, ale także specjalne oferty od restauracji i sklepów partnerskich. Wszystkie placówki, które podpisały umowę z Glovo, zostaną oznaczone specjalną fioletową naklejką na liście dostępnych zleceniobiorców.

Miesięczna subskrypcja usługi kosztuje 12,99 złotych. Wydaje się to być bardzo dobrą ofertą, zwłaszcza dla tych, którzy kilka razy w miesiącu zamawiają coś przez aplikację Glovo w sklepach lub restauracjach z płatnym dowozem. Z subskrypcji można zrezygnować w dowolnej chwili. Usługa obejmuje dostawy na terenie całej Polski, a lista sklepów i punktów partnerskich zależna jest od lokalizacji użytkownika.

Co prawda w moim mieście lista miejsc, w których można dokonywać zamówień jest niewielka, ale podejrzewam, że tam, gdzie Glovo może pochwalić się większą ilością współpracujących lokali i sklepów, jest już w czym wybierać.