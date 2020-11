Huawei (ponownie) wydłuża gwarancję na wszystkie urządzenia i oferuje serwis door-to-door

Jest, jak jest i trzeba sobie radzić, choć momentami nie jest łatwo i przydałaby się pomoc. Huawei taką przygotował dla swoich klientów – już po raz kolejny bezpłatnie wydłuży gwarancję na sprzedane urządzenia i zapewni swoim klientom serwis door-to-door bez dodatkowych opłat.

Żyjemy w niezwykle trudnych czasach. Kto w zeszłym roku pomyślałby, że znajdziemy się w takiej sytuacji, która nie wiadomo, kiedy się skończy? Jakoś musimy sobie radzić, mimo że nie jest lekko. Każdy prokonsumencki gest jest więc na wagę złota – Huawei postanowił, już po raz kolejny, wyciągnąć pomocną dłoń w stronę swoich klientów.

Huawei bezpłatnie wydłuża gwarancję na swoje urządzenia i zapewni swoim klientom serwis door-to-door

Producent poinformował, że wszystkie urządzenia marki, których okres gwarancji kończy się między 28 listopada 2020 roku a 28 lutego 2021 roku, będą objęte gwarancją do 1 marca 2021. Oznacza to, że urządzenie, którego gwarancja wygasa na przykład 1 grudnia, będzie można naprawić na jej podstawie do 1 marca przyszłego roku.

To już kolejny raz, kiedy producent bezpłatnie wydłuża okres gwarancyjny na sprzedane przez siebie sprzęty. Co bardzo istotne, dotyczy to wszystkich urządzeń marki, a ma ona ich w swojej ofercie multum, więc skorzysta z tego wiele osób. Oczywiście najlepiej, gdyby klient nie musiał tego robić, ale elektronika nie jest niezawodna i czasami taki „bufor bezpieczeństwa” może uchronić przed koniecznością wydania ciężko zarobionych pieniędzy na naprawę.

To jednak jeszcze nie wszystko, co przygotował Huawei. Producent od 4 grudnia 2020 roku umożliwi swoim klientom również skorzystanie z bezpłatnego serwisu door-to-door. Jest to usługa, polegająca na zgłoszeniu chęci naprawy urządzenia (objętego gwarancją) przez internet i odebraniu go przez kuriera z domu klienta, a następnie odesłaniu naprawionego sprzętu na podany w zgłoszeniu adres. Oferta nie obejmuje jednak akcesoriów.

Zgłoszenie można wysłać przez dedykowaną stronę internetową. Zainteresowani mogą również sprawdzić szczegóły tej oferty z poziomu aplikacji Huawei Wsparcie oraz kontaktując się z infolinią Huawei.

Warto wspomnieć, że przed wysyłką urządzenia do klienta zostanie ono zdezynfekowane. Ponadto właściciele sprzętów tej marki mogą bezpłatnie zdezynfekować sprzęt marki (za pomocą promieni UV) w każdym flagowym salonie serwisowym Huawei w całej Polsce.

Jeśli natomiast ktoś osobiście przyniesie swoje urządzenie do serwisu producenta, będzie mógł je dostać z powrotem do domu kurierem (usługa jest bezpłatna).

