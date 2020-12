GeForce RTX 3080 GameRock OC 10GB – recenzja karty, która rozświetli twój komputer

W maju miałem okazję zrecenzować dla was kartę Palit GeForce RTX 2080 Super White Game Rock Premium 8GB GDDR6. Jako że jakiś czas temu odbyła się premiera nowych potomków z rodziny NVIDII, nie mogłem odpuścić sobie przyjemności zdobycia błyszczącej nowości. Dzisiaj zapraszam na test GeForce RTX 3080 GameRock OC 10GB oraz porównanie z jej starszą, wspomnianą już siostrą. Będzie ciekawie!

Zanim zaczniemy – kilka słów wprowadzenia. Doskonale zdaję sobie sprawę z małej dostępności na rynku nowych kart od zielonych, dlatego z tym testem czekałem najdłużej, jak mogłem, by móc przedstawić wydajność GPU mniej więcej w czasie pełnej dostępności na rynku. Niestety, dłużej czekać nie mogę, a z tego, co wiem, karty z serii RTX 30XX powinny pojawić się w sklepach już za kilka tygodni. Liczę, że zdobędziecie swoją wymarzoną sztukę!

Nie przeciągając, zacznijmy od specyfikacji technicznej GeForce RTX 3080 GameRock OC 10GB:

Ilość pamięci: 10 GB,

szyna pamięci: 320 bitów,

DRAM typu GDDR6X,

taktowanie rdzenia: 1440 MHz,

taktowanie rdzenia (Boost): 1860 MHz,

taktowanie pamięci: 19 Gbps,

rdzenie CUDA: 8704,

przepustowość pamięci: 760 GB/s,

obsługiwane standardy: DirectX 12 Ultimate, OpenGL 4.6,

obsługa magistrali PCI-E 4.0,

złącza HDMI: HDMI 2.1, DisplayPort DP1.4a x 3,

maksymalna rozdzielczość cyfrowa: 7680×4320,

wysokość 2,7 gniazda,

rozmiar płyty: 304 x 136 x 60 mm,

moc karty graficznej: 370 W,

zalecana moc systemu: 850 W,

dodatkowe złącza zasilania 8-pinowe X3.

Cena: około 5000 złotych.

Pozwólcie, że tutaj się na chwilę zatrzymamy. Karty graficzne z rodziny Ampere są wymagające pod względem zasilania, nie inaczej jest w tym przypadku. Tutaj jednak producent zastosował normalne gniazdo 8pin tyle, że… w formie trzech takich gniazd, co oznacza, że musicie dobrze przemyśleć poprowadzenie kabli, by zasilić tego potwora (i posiadać odpowiedni zasilacz).

Kolejnym elementem jest rozmiar – ta karta jest OGROMNA! 2,7 slotu (co w rzeczywistości oznacza trzy zajęte sloty) to ogromna przestrzeń, na którą należy się przygotować. Jeżeli planujesz zakup tego GPU, upewnij się, że wystarczy ci na nią miejsca w obudowie (serio!).

GPU testowane było na mojej nowej platformie testowej, w której skład wchodzi:

procesor: Intel Core i9-10850k (10 rdzeni, 20 wątków), podkręcony na wszystkich rdzeniach na sztywne 5 GHz,

chłodzenie procesora: be quiet! Pure Loop 280 mm,

płyta główna: ASUS ROG MAXIMUS XII EXTREME,

zasilacz: be quiet! Dark Power PRO 12 1500W 80 Plus Titanium,

pamięć RAM: G.SKILL Trident Z Royal 16 GB (2 x 8 GB) 4000MHz,

dysk SSD: TEAM GROUP T-Force Delta Max 500 GB SSD,

i nasza gwiazda wieczoru – karta graficzna: GeForce RTX 3080 GameRock OC 10 GB.

Wykonanie

I to jest ten etap recenzji, w którym wręcz musimy zatrzymać się na dłużej. Wszystko dlatego, że wykonanie tej karty i jej design to coś, co jest nie do podrobienia. Karta skierowana jest do specyficznego użytkownika – mam tu na myśli osoby, która lubią… nie, wręcz kochają LED-y! Cały, dosłownie cały front GPU, to jeden wielki obszar LED-owy, przyozdobiony popękanym “szkłem”. Efekt jest niesamowity! Szczególnie po uruchomieniu i bliższym zapoznaniu się z funkcjami podświetlenia w programie ThunderMaster, z poziomu którego możemy zarządzać nie tylko podświetleniem, ale też pracą wentylatorów czy OC karty (które jest symboliczne, dlatego tego nawet nie robiłem – w końcu ta wersja jest już po OC).

Wracając do podświetlenia – specjalna karta dla specjalnego odbiorcy. Jeżeli tak jak ja kochasz przyozdabiać swoją jednostkę PC potężną warstwą LED-ową, to ta karta jest totalnym MUST HAVE. Póki co jest to jedyny taki produkt na rynku, oferujący tak wiele możliwości świetlnych (mam na myśli jedynie konstrukcje chłodzone powietrzem, jednostki chłodzone cieczą to totalnie inna historia).

Od siebie mogę dodać, że w końcu znalazłem zastosowanie dla kości RAM G.Skill Trident Z Royal – one również wykończone są “kryształkami”, co razem – w połączeniu z 3080 GameRock OC 10GB – daje genialny efekt! Droig Palicie, nic nie proponuję, ale może nawiążcie kooperację z G.Skill – coś czuję, że może wyjść z tego coś fajnego ;).

W testowanym GPU producent zastosował szczotkowane aluminium jako wykończenie po bokach oraz, ku mojemu zdziwieniu, plastikową osłonę PCB imitującą metal (ale z gustownie nałożoną grafiką) na froncie karty. Nie zabrakło również miejsca na specyficzne wycięcie w karcie – w przypadku jej budowy martwiłem się tylko o temperatury – ale o tym za chwilę.

Głośność podczas użytkowania

Kultura pracy naszych podzespołów jest niezwykle ważna – zwłaszcza w droższych konstrukcjach. Wszystko wpływa na komfort użytkowania, dlatego zobaczmy, jak głośna jest ta karta przy różnych prędkościach chłodzenia (szczególnie, że w tym przypadku mamy do czynienia z potężnym chłodzeniem trzech wentylatorów):

50% – 34,7 dB,

75% – 44,8 dB,

100% – 53,8 dB.

Warto dodać, że GeForce RTX 3080 GameRock OC 10GB jest kartą półpasywną – oznacza to tyle, że w codziennym użytkowaniu karta będzie emitować hałas o wartości… 0 dB. Dopiero po przekroczeniu magicznej bariery 50 stopni Celsjusza układ chłodzenia wstanie, by zadbać o odpowiednie temperatury. Przy codziennych czynnościach, takich jak oglądanie filmów na YT czy pisaniu maili a na przeglądaniu Facebooka kończąc, nie ma szans, by wentylatory się załączyły.

Wydajność w grach

To jest chyba ten element, na który wszyscy czekali. Jak sprawdza się GeForce RTX 3080 GameRock OC 10GB w boju? Czy żadna gra nie jest jej straszna? Przekonajmy się!

Ważna informacja – każda gra była przeze mnie ogrywana w rozdzielczości 2560×1440 pikseli na najwyższych ustawieniach graficznych (dla niektórych tytułów jest to Bardzo Wysokie, a dla innych Ultra).

Forza Horizon 4

Wpierw coś prostego. Forza jest tytułem, w który zagrywają się miliony graczy na całym świecie. Jeżeli zechcesz z nimi rywalizować, to w takiej konfiguracji jesteś w stanie wygenerować od 150 do 180 klatek obrazowych na sekundę.

RIDE 4

Jako motocyklista nie mogę odpuścić sobie przyjemności zagrania na nowych kartach w RIDE 4 – w tej konfiguracji jesteśmy w stanie uzyskać od 215 do 240 klatek obrazowych na sekundę (NICE!).

World Of Warcraft – Shadowlands

Zbliżamy się ku bardziej wymagającym tytułom. Shadowlands to najnowszy dodatek do WOW-a, w którym twórcy jasno powiedzieli, że aby zagrać, wymagania są większe względem poprzednich dodatków. Wynik? 92 FPS w Ogrimmar (przy pełnym serwerze) po ponad 200 klatek w dodatku!

Assassin’s Creed Odyssey

Tytuł, który kładł nie raz na łopatki najwydajniejsze konfiguracje, pokazuje pazury również w starciu z GeForce RTX 3080 GameRock OC 10GB. Karta wychodzi z niego zwycięsko, generując od ponad 70 do 100 klatek obrazowych na sekundę.

Tom Clancy’s Rainbow Six Siege

Zagłębiamy się tytuły esportowe. R6 dalej jest hitem na rynku, a w takim zestawieniu jesteśmy w stanie grać na poziomie od 280 do 310 FPS (czy trzeba więcej?).

Wiedźmin 3 Dziki Gon

Ahhh Wiesiu, Wiesiu – kiedyś nasz rodzimy wiedźmin zabijał nie tylko potwory, ale też i słabsze jednostki komputerowe. Aktualnie nie jest już wyzwaniem, bo nasz “pogromca” generuje w tym tytule od 130 do 160 FPS. Wiedźmin w 150 FPS (kto by pomyślał!).

Microsoft Flight Simulator

Uuuu, MFS jest w dalszym ciągu zabójczy – ale w tym wypadku jest wręcz książkowo. Stabilne 60 FPS na Ultra w 2K to pewnego rodzaju osiągnięcie. Wiadomo, że czasami coś chrupnęło i całość spadała do 55/56 FPS, ale i tak ten wynik uznaję za baaaardzo dobry.

Pora na deser. W dzisiejszym teście skupimy się również na wydajności RT w grach oraz DLSS 2.0, bo karty graficzne GeForce RTX – poza jednostkami RT, odpowiedzialnymi za śledzenie promieni światła – dysponują także rdzeniami Tensor, które odpowiedzialne są za obliczenia związane ze sztuczną inteligencją i głębokim uczeniem. W skrócie, ma to nam zagwarantować dużo większą płynność animacji, zapewniając jednocześnie wyraźny i ostry obraz.

Testy w grach Call of Duty Black Ops Cold War oraz Cyberpunk 2077, podzieliłem na trzy etapy:

wyłączony RT/DLSS – reszta ustawienia Wysokie / Ultra,

włączony RT Ultra, wyłączony DLSS – reszta ustawienia Wysokie / Ultra,

włączony RT Ultra + DLSS (najwyższa możliwa jakość obrazu) – reszta ustawienia Wysokie / Ultra.

Zacznijmy od Call of Duty Black Ops Cold War

tryb Wieloosobowy wyłączony RT/DLSS – w tym przypadku mamy od 140 do 160 FPS

tryb Wieloosobowy włączony RT Ultra, wyłączony DLSS – w takiej konfiguracji obraz dostaje niesamowitego kopa, ale tracimy na wydajności. Możemy liczyć, że uzyskamy od 90 do 100 FPS

tryb Wieloosobowy włączony RT Ultra + DLSS i tutaj wchodzi on na białym koniu – DLSS. W takim zestawieniu mamy od 114 do ponad 130 klatek obrazowych na sekundę

tryb Zombie wyłączony RT/DLSS – odnoszę wrażenie, że tryb “Zombie” jest bardziej wymagający dla naszej jednostki, bo w takim zestawieniu możemy uzyskać od 110 do 140 FPS

tryb Zombie włączony RT Ultra, wyłączony DLSS – czysty RT mocno ogranicza naszą wydajność, od 60 do 85 FPS

tryb Zombie włączony RT Ultra + DLSS – ponownie DLSS pokazuje, na co go stać, bo przy załączeniu wszystkich funkcji nagle uzyskujemy płynność od 100 do 130 FPS, co jest wynikiem porównywalnym do grania bez RT (ciekawe, ciekawe)

Cyberpunk 2077

W tym miejscu mogę wam dać wybór – możecie przejść do tego materiału, gdzie omawiałem wydajność tej karty na CP2077, albo zostać tutaj z nami, bo dalej będzie jeszcze ciekawiej ;)

Testy w Cyberpunk 2077 podzieliłem na trzy konfiguracje ustawień:

wyłączony RT/DLSS – reszta ustawienia Wysokie / Ultra,

włączony RT Ultra, wyłączony DLSS – reszta ustawienia Wysokie / Ultra,

włączony RT Ultra + DLSS Jakość Obrazu – reszta ustawienia Wysokie / Ultra.

Przypominam – wszystkie ustawienia były testowane w rozdzielczości 2560×1440.

BAR:

wyłączony RT/DLSS – reszta ustawienia Wysokie / Ultra – 86 FPS,

włączony RT Ultra, wyłączony DLSS – reszta ustawienia Wysokie / Ultra – 43 FPS,

włączony RT Ultra + DLSS Jakość Obrazu – reszta ustawienia Wysokie / Ultra – 71 FPS.

Schody na górę:

wyłączony RT/DLSS – reszta ustawienia Wysokie / Ultra – 104 FPS,

włączony RT Ultra, wyłączony DLSS – reszta ustawienia Wysokie / Ultra – 47 FPS,

włączony RT Ultra + DLSS Jakość Obrazu – reszta ustawienia Wysokie / Ultra – 79 FPS.

Ślepa uliczka:

wyłączony RT/DLSS – reszta ustawienia Wysokie / Ultra – 93 FPS,

włączony RT Ultra, wyłączony DLSS – reszta ustawienia Wysokie / Ultra – 46 FPS,

włączony RT Ultra + DLSS Jakość Obrazu – reszta ustawienia Wysokie / Ultra – 76 FPS.

Automat z napojami:

wyłączony RT/DLSS – reszta ustawienia Wysokie / Ultra – 105 FPS,

włączony RT Ultra, wyłączony DLSS – reszta ustawienia Wysokie / Ultra – 50 FPS,

włączony RT Ultra + DLSS Jakość Obrazu – reszta ustawienia Wysokie / Ultra – 83 FPS.

Garaż podziemny:

wyłączony RT/DLSS – reszta ustawienia Wysokie / Ultra – 87 FPS,

włączony RT Ultra, wyłączony DLSS – reszta ustawienia Wysokie / Ultra – 48 FPS,

włączony RT Ultra + DLSS Jakość Obrazu – reszta ustawienia Wysokie / Ultra – 76 FPS.

VIP Sektor:

wyłączony RT/DLSS – reszta ustawienia Wysokie / Ultra – 91 FPS,

włączony RT Ultra, wyłączony DLSS – reszta ustawienia Wysokie / Ultra – 47 FPS,

włączony RT Ultra + DLSS Jakość Obrazu – reszta ustawienia Wysokie / Ultra – 75 FPS.

Jackie:

wyłączony RT/DLSS – reszta ustawienia Wysokie / Ultra – 81 FPS,

włączony RT Ultra, wyłączony DLSS – reszta ustawienia Wysokie / Ultra – 42 FPS,

włączony RT Ultra + DLSS Jakość Obrazu – reszta ustawienia Wysokie / Ultra – 69 FPS.

A żeby tradycji stało się zadość, wyniki benchmarków:

Fire Strike – 30 908,

Fire Strike Extreme – 19 430,

Fire Strike Ultra – 11 120,

Time Spy – 17 240,

Time Spy Extreme – 8 553,

Port Royal – 11 637.

Stop! Omawiamy głównie wydajność w grach, ale nie zapominajmy o temperaturach, jakie karta generuje podczas pracy na pełnych obrotach. Nie zdarzyło mi się ANI RAZU, by karta przekroczyła barierę 70 stopni Celsjusza – nawet podczas wielogodzinnych sesji w takich tytułach, jak Cyberpunk 2077 czy nowy COD, zazwyczaj widziałem wyniki w okolicach 66/68 stopni, co jest fenomenalne!

Tak, to GPU jest chłodne! Jest to jedna z wielu zalet tej karty.

Pora na porównanie GeForce RTX 3080 GameRock OC 10GB VS GeForce RTX 2080 Super White Game Rock Premium 8GB GDDR6

Rozpocznijmy od sprawdzenia różnic w wydajności – użyłem do tego celu jednego z najpiękniejszych benchmarków, jakie znam – Unigine Valley.

Benchmark jest dziełem rosyjskiego studia Unigine LLC (znanego m.in. z benchmarku Heaven) i służy do sprawdzania wydajności komputerów stacjonarnych i laptopów. Do jego uruchomienia wymagana jest karta graficzna ATI/AMD Radeon HD 4000, Nvidia GeForce 8000 lub Intel HD 3000 z minimum 512 MB pamięci wideo oraz system operacyjny Windows XP/Vista/7/8/10, Linux lub Mac OS X (od wersji 10.8 Mountain Lion).

Wyniki?

RTX 3080 Game Rock – 8051

RTX 2080 Super Game Rock – 6914

A jak to wygląda w grach?

Tytuł gry RTX 3080 Game Rock RTX 2080 Super Game Rock Forza Horizon 4 160 FPS 122 FPS RIDE 4 219 FPS 145 FPS World Of Warcraft – Shadowlands 216 FPS 163 FPS Assassin’s Creed Odyssey 78 FPS 50 FPS Tom Clancy’s Rainbow Six Siege 280 FPS 213 FPS Wiedźmin 3 Dziki Gon 137 FPS 99 FPS Microsoft Flight Simulator 75 FPS 60 FPS Call of Duty Black Ops Cold War

wyłączony RT/DLSS – reszta ustawienia Wysokie / Ultra 151 FPS 75 FPS Call of Duty Black Ops Cold War

włączony RT Ultra, wyłączony DLSS – reszta ustawienia Wysokie / Ultra 90 FPS 48 FPS Call of Duty Black Ops Cold War

włączony RT Ultra + DLSS (Najwyższa możliwa jakość obrazu) – reszta ustawienia Wysokie / Ultra 114 FPS 75 FPS Cyberpunk 2077

wyłączony RT/DLSS – reszta ustawienia Wysokie / Ultra 93 FPS 43 FPS Cyberpunk 2077

włączony RT Ultra, wyłączony DLSS – reszta ustawienia Wysokie / Ultra 46 FPS 22 FPS Cyberpunk 2077

włączony RT Ultra + DLSS Jakość Obrazu – reszta ustawienia Wysokie / Ultra 76 FPS 36 FPS

RTX 2080

RTX 3080

Na koniec tego porównania pozwólcie, że się wytłumaczę. Wiem, że niektóre screeny są z innych lokacji w grach, ale trudno było mi odtworzyć wszystko jeden do jednego. Mam jednak nadzieję, że chociaż te wyniki dadzą wam do myślenia, bo różnica pomiędzy 2080 Super a 3080 jest KOLOSALNA!

Gołym okiem widać różnicę pomiędzy DLSS 2.0 vs 1.0. Cieszę się, że Nvidia dopracowuje technologię Deep Learning Super Sampling i coraz więcej tytułów korzysta z tego dobrodziejstwa. jednym zdaniem? GeForce RTX 3080 GameRock OC 10GB bezapelacyjnie wygrywa to starcie.

Podsumowanie

Jestem pod wrażeniem… Po pierwsze jakości wykonania – bałem się, że “kryształki” będą wyglądać odpustowo, a tak nie jest. Po drugie? Cała reszta – mam przed sobą potężną i wydajną kartę graficzną, która powinna spokojnie sprostać wyzwaniom rzucanym przez producentów gier przez najbliższe lata!

Minusy? Zasilanie 3x 8 pin i “plastikowe plecki” – więcej moim zdaniem nie ma (no, chyba, że dodamy do tego rozmiar karty, bo 2,7 slotu to… dużo.

Tak, jak pisałem wcześniej, tą kartę polecę każdemu maniakowi RGB. To, co ona wyprawia z kolorami, to istny majstersztyk! Jest to specjalna karta dla specjalnego użytkownika – i na tym bym to zakończył.

Z mojej strony leci nagroda za wydajność oraz design, bo prawda jest taka, że nikt obok tej karty nie przejdzie obojętnie.