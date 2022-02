Gadu-Gadu znowu w opałach. Legendarny komunikator w abonamencie premium

Słoneczko Gadu-Gadu oraz charakterystyczny dźwięk nowej wiadomości to jedne z ikon lat 2000. w polskim internecie. GG wciąż utrzymuje się na rynku, lecz mało kto o nim faktycznie pamięta. Obecny właściciel nie chce zamykać ani sprzedawać komunikatora – zamiast tego pragnie zaoferować opcjonalny abonament.

Reklama

GG nie miało łatwo

Z racji znikomej popularności GG mogło to umknąć uwadze wielu osób, lecz na przestrzeni ostatnich kilku lat, komunikator kilkukrotnie zmieniał swojego właściciela. Jeszcze w okresie swojej świetności, w roku 2007, założyciel platformy sprzedał Gadu-Gadu spółce Naspers, przez co komunikator wszedł w skład Grupy Allegro.

Pozostał tam do 2015 roku, kiedy sprzedano go cypryjskiej firmie Xevin Consulting Limited. Dwa lata później miało dojść do przejęcia przez spółkę Sare, lecz do transakcji nie doszło. W 2018 r. usługą zainteresowała się firma England.pl, przemianowana później na Fintecom. Pozostaje ona właścicielem komuniaktora do dziś.

Reklama

W międzyczasie konkurencja rosła w siłę, a GG wędrowało z rąk do rąk. Duża liczba przejęć nie wyszła nikomu na dobre – komunikator stracił większość swoich dotychczasowych użytkowników, a zmieniający się właściciele nie przywiązywali do niego zbyt wiele uwagi. Fintecom stara się naprawić błędy swoich poprzedników i nieustannie inwestuje w komunikator.

fot. GG

Fintecom prosi o pomoc

W opublikowanym na blogu poście właściciel wymienia niektóre ze zmian, jakie zostały wdrożone w ostatnich latach. Wśród nich wymienia m.in. uruchomienie anglojęzycznej wersji aplikacji i strony, wydanie GG do sklepu Huawei AppGallery, dodanie rejestracji kont firmowych, a także ogólną modernizację systemu, naprawienie błędów i wdrożenie poprawek bezpieczeństwa.To jednak nie wystarczyło, a GG wciąż pozostaje w cieniu innych mediów społecznościowych, w tym dominującego na rynku Messengera.

Firma zapewnia, że pragnie zmodernizować komunikator. Mają się w nim pojawić nowe funkcje, o które użytkownicy od dawna prosili, lecz ich wdrożenie nie było łatwe ze względu na przestarzałą technologię. Okazuje się, że wiele rozwiązań nie zmieniło się od lat i pamięta zamierzchłe czasy internetu sprzed dwóch dekad. Do przepisania aplikacji na nowo potrzebne są jednak odpowiednie środki pieniężne.

Przy niewielkiej bazie użytkowników Fintecom najpewniej nie jest w stanie zapewnić przebudowy komunikatora za pomocą samych reklam. Z tego powodu do GG wkrótce zawita… płatny abonament. Ma on oferować korzystającym z komunikatora dodatkowe funkcje, a właścicielom odpowiednie środki na dalszy rozwój.

Wkrótce posiadacze konta na GG będą mogli skorzystać z dwóch rodzajów kont. Pierwszym z nich będzie darmowe konto Standard, oferujące wszystkie dotychczasowe funkcje za darmo. Drugim natomiast ma być konto Premium, które będzie można nabyć za 4,90 zł miesięcznie. Przy zakupie 6 lub 12 miesięcy z góry, użytkownicy zyskają odpowiednio 1 lub 3 miesiące gratis.

fot. GG

Abonament pozwoli korzystać z komunikatora bez reklam na wszystkich urządzeniach, zwiększy miejsce na zdjęcia w Galerii, wydłuży dostęp do plików, pozwoli wysyłać nielimitowaną liczbę wiadomości do nieznajomych, a także sprawi, że profil użytkownika będzie wyświetlany w pierwszych wynikach w Katalogu Publicznym.

Całość zawita do komunikatora 14 marca 2022 roku. GG Premium zastąpi dotychczasowy abonament na brak reklam, a jego obecni posiadacze otrzymają wszystkie nowości bez dodatkowych kosztów aż do końca zakupionego okresu.

Czy nowości w komunikatorze oraz nadchodząca modernizacja platformy przywrócą GG dawną popularność? Szczerze wątpię, lecz starania właściciela są godne podziwu. Kto wie, być może Facebook faktycznie będzie musiał zniknąć z Europy, a część użytkowników wróci do wysyłania wiadomości na platformie ze słoneczkiem w logo? Przekonamy się o tym wkrótce.