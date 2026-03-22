Amazon wraca do pomysłu sprzed lat. Wcześniej poniósł srogą porażkę

Nie każdy projekt giganta z automatu odnosi sukces. Wie o tym Microsoft, Google czy Nintendo. Rzadko jednak zdarza się, aby firma próbowała podejść do tematu po raz drugi. Amazon chce wkrótce spróbować tej sztuki.

Fire Phone, czyli Amazon próbuje w smartfony

W 2014 roku Samsung zaprezentował światu Galaxy S5, Apple wciąż montował Touch ID w swoich iPhone’ach, a Xiaomi jeszcze nie sprzedawało oficjalnie swoich smartfonów w Polsce. W tak zamierzchłych czasach Amazon postanowił spróbować swoich sił na rynku smartfonów. Firma oferowała już pod swoją marką tablety Fire czy czytniki e-booków Kindle, więc telefon byłby perfekcyjnym uzupełnieniem portfolio.

Tak się jednak nie stało. Fire Phone zadebiutował w lipcu 2014 roku, ale już po kilku dniach od premiery jego sprzedaż zaczęła pikować. Choć specyfikacja nie była zła, to wyższa cena niż u konkurencji – połączona z niedopracowanym Fire OS (bazującym na Androidzie) funkcjami, które nie przydawały się na co dzień i dostępność wyłącznie u jednego operatora – sprawiły, że w sierpniu 2015 roku sprzedawano ostatnie egzemplarze, a Amazon nigdy nie zaprezentował bezpośredniego następcy… aż do 2026 roku.

Nowy smartfon Amazona – co o nim wiemy?

Według artykułu Reuters smartfon opracowywany jest pod pseudonimem „Transformer” i ma mocno skupiać się na funkcjach związanych ze sztuczną inteligencją – wbudowana asystentka Alexa będzie więc ważną częścią całości. Nad wszystkim czuwa J Allard, były pracownik Microsoftu, który był współzałożycielem projektu Xboxa i twórcą Zune.

Specjalną jednostkę, oddelegowaną do tego zadania, nazwano ZeroOne i ich główną inspiracją jest Light Phone, którego trzecia generacja zadebiutowała w czerwcu 2024 roku. Może to oznaczać, że Amazon nie planuje iść na bezpośrednią rywalizację z Apple czy Samsungiem (co by się skończyło porażką na sto procent), a jego smartfon będzie bardziej czymś w rodzaju drugorzędnego urządzenia o bardziej minimalistycznym UI i ograniczonych możliwościach.

Biorąc pod uwagę niestabilną sytuację na rynku smartfonów w 2026 roku trudno powiedzieć, czy od zapowiedzi urządzenia dzielą nas miesiące czy lata. Nie można też wykluczyć, że w przypadku zmiany priorytetów Amazon po prostu zamknie projekt zanim ten zdąży w ogóle zadebiutować.