Amazon Fire Phone
Amazon Fire Phone (fot. Amazon)
Amazon wraca do pomysłu sprzed lat. Wcześniej poniósł srogą porażkę

Bartosz Kaja·
Amazon wraca do pomysłu sprzed lat. Wcześniej poniósł srogą porażkę

Nie każdy projekt giganta z automatu odnosi sukces. Wie o tym Microsoft, Google czy Nintendo. Rzadko jednak zdarza się, aby firma próbowała podejść do tematu po raz drugi. Amazon chce wkrótce spróbować tej sztuki.

Fire Phone, czyli Amazon próbuje w smartfony

W 2014 roku Samsung zaprezentował światu Galaxy S5, Apple wciąż montował Touch ID w swoich iPhone’ach, a Xiaomi jeszcze nie sprzedawało oficjalnie swoich smartfonów w Polsce. W tak zamierzchłych czasach Amazon postanowił spróbować swoich sił na rynku smartfonów. Firma oferowała już pod swoją marką tablety Fire czy czytniki e-booków Kindle, więc telefon byłby perfekcyjnym uzupełnieniem portfolio.

Tak się jednak nie stało. Fire Phone zadebiutował w lipcu 2014 roku, ale już po kilku dniach od premiery jego sprzedaż zaczęła pikować. Choć specyfikacja nie była zła, to wyższa cena niż u konkurencji – połączona z niedopracowanym Fire OS (bazującym na Androidzie) funkcjami, które nie przydawały się na co dzień i dostępność wyłącznie u jednego operatora – sprawiły, że w sierpniu 2015 roku sprzedawano ostatnie egzemplarze, a Amazon nigdy nie zaprezentował bezpośredniego następcy… aż do 2026 roku.

Nowy smartfon Amazona – co o nim wiemy?

Według artykułu Reuters smartfon opracowywany jest pod pseudonimem „Transformer” i ma mocno skupiać się na funkcjach związanych ze sztuczną inteligencją – wbudowana asystentka Alexa będzie więc ważną częścią całości. Nad wszystkim czuwa J Allard, były pracownik Microsoftu, który był współzałożycielem projektu Xboxa i twórcą Zune.

Specjalną jednostkę, oddelegowaną do tego zadania, nazwano ZeroOne i ich główną inspiracją jest Light Phone, którego trzecia generacja zadebiutowała w czerwcu 2024 roku. Może to oznaczać, że Amazon nie planuje iść na bezpośrednią rywalizację z Apple czy Samsungiem (co by się skończyło porażką na sto procent), a jego smartfon będzie bardziej czymś w rodzaju drugorzędnego urządzenia o bardziej minimalistycznym UI i ograniczonych możliwościach.

Biorąc pod uwagę niestabilną sytuację na rynku smartfonów w 2026 roku trudno powiedzieć, czy od zapowiedzi urządzenia dzielą nas miesiące czy lata. Nie można też wykluczyć, że w przypadku zmiany priorytetów Amazon po prostu zamknie projekt zanim ten zdąży w ogóle zadebiutować.

