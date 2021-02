Żeby korzystać z GeForce NOW nie musisz już nic instalować. Wystarczy Google Chrome

Nvidia GeForce NOW to świetna usługa dla tych, którzy nie zamierzają kupować gamingowego komputera, a chcą zapoznawać się z nowymi tytułami w najwyższych ustawieniach graficznych. Strumieniowanie gier jest teraz dostępne z poziomu przeglądarki Google Chrome.

GeForce NOW z coraz lepszą dostępnością

Nvidia ruszyła z GeForce NOW dość dynamicznie, i z miejsca strumieniowanie gier dzięki nowej usłudze stało się osiągalne niemal dla każdego, kto dysponuje przyzwoitym łączem internetowym. Początkowo dostępność była ograniczona, by z czasem się powiększać.

Z czasem do katalogu obsługiwanych gier dodawano kolejne hity, takie jak Among Us, Assasin’s Creed Valhalla czy Cyberpunk 2077, a parę miesięcy temu można już było grać przez przeglądarkę Safari na iOS oraz iPadOS. Teraz przeszkody, które mogłyby stanąć nam na drodze do grania w wymagające graficznie tytuły na biurowym sprzęcie jeszcze bardziej topnieją, bo wraz z aktualizacją oznaczoną wersją 2.0.27., wprowadzane jest oficjalne wsparcie dla przeglądarki Google Chrome.

Granie w chmurze bez ściągania programów

Jak na razie, otwierając Google Chrome i logując się do GeForce NOW przez play.geforcenow.com, można swobodnie grać w zakupione przez siebie gry na systemach Windows i macOS. Linux nie jest oficjalnie wspierany, co nie znaczy, że usługa nie będzie działać na przeglądarce w wersji dla tego systemu – po prostu nie jest to gwarantowane.

Co prawda, wciąż mamy do czynienia z funkcją w wersji beta, ale pierwsi użytkownicy są zadowoleni z jej działania. Ponieważ moje konto na GeForce NOW jest w wersji darmowej, trudno mi to zweryfikować, będąc 320 osobą w kolejce do gry ;)

Oprócz powyższej nowości, Nvidia poinformowała o wprowadzeniu w najnowszej wersji GeForce NOW obsługi procesorów Apple M1. Dzięki temu maszyny z nowym układem ARM także będą mogły swobodnie odpalać strumienie z grami.