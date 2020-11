Wikingowie podbijają GeForce NOW – 5 nowych gier w usłudze NVIDII

Premierze konsol nowej generacji towarzyszy między innymi gra Assassin’s Creed: Valhalla, która jak się okazuje, potrafi rozgrzać do czerwoności nawet najmocniejsze komputery. Warto więc rozważyć zapoznanie się z tym tytułem przy pomocy usługi GeForce NOW, na której to najnowsza gra Ubisfotu nie robi żadnego wrażenia — wysoka płynność gwarantowana!

Assassin’s Creed: Valhalla w GeForce NOW!

Ja co prawda od paru dni mam przyjemność ogrywać inną grę Ubisoftu — Watch Dogs Legion, ale o Assassin’s Creed: Valhalla słyszałem już wiele dobrego. Najnowsza odsłona najważniejszej serii gier Ubisoftu zbiera w sieci bardzo wysokie oceny i trudno znaleźć nieprzychylne opinie o tym tytule — twórcy mogą być więc z siebie zadowoleni.

Wymagania Valhalli nie są jednak zbyt niskie, tak więc o rozgrywce w wysokich ustawieniach graficznych i stabilnych sześćdziesięciu klatkach na sekundę, wielu graczy będzie mogło zapewnie jedynie pomarzyć. No chyba, że zdecydują się oni na grę poprzez usługę GeForce NOW NVIDII, gdzie to właśnie Assassin’s Creed: Valhalla zawitał. Tytuł ten bezproblemowo działa na komputerach NVIDII, tak więc dla posiadaczy słabszych konfiguracji może być to bardzo dobra alternatywa, by zapoznać się z tytułem Ubisoftu.

Assassin’s Creed: Valhalla to oczywiście nie jedyna produkcja dodana w tym tygodniu do GeForce NOW. Pełna lista gier wygląda następująco:

Assassin’s Creed: Valhalla (Epic Games Store oraz Ubisoft Connect)

Bright Memory

The Falconeer

XIII

Rune II: Decapitation Edition

GeForce NOW możecie sprawdzić całkowicie za darmo, korzystając z bezpłatnego klienta aplikacji. Istnieje również opcjonalny wariant płatny GeForce NOW, jednak niezależnie od wyboru waszej subskrypcji, każdą grę w którą będziecie chcieli zagrać, musicie najpierw przypisać do prywatnego konta Steam, lub innego kompatybilnego z usługą NVIDII sklepu. Pełną listę gier dostępnych w GeForce NOW znajdziecie na tej stronie.

