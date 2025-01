Nowy fotel Razera to sztos. Aby rzyć mogła żyć

Gracze to czasami, wbrew pozorom, dbające o zdrowie istoty – inwestują w okulary chroniące wzrok, podkładki pozwalające odpocząć nadgarstkom czy kupują ergonomiczne krzesła. Nic dziwnego, że Razer wciąż inwestuje w tę ostatnią kategorię sprzętów.

Project Arielle – nowy wymiar komfortu

Śmieszna sprawa – w kwestii komfortu termicznego ja i narzeczona jesteśmy jak ogień i woda czy może raczej „jak ogień i lód”. Ona nie znosi niskich temperatur i uwielbia sezon letni – ja natomiast czuję się całkiem nieźle w chłodnym klimacie, a w trakcie wakacji pocę się jak uszczelka w starym BMW. Jak zatem poradzić sobie z dyskomfortem przy biurku w trakcie różnych pór roku? Odpowiedź dla mnie i dla niej mogła by brzmieć tak samo – Project Arielle.

Project Arielle (źródło: Razer)

Jest to pierwszy na świecie fotel gamingowy z wbudowaną funkcją chłodzenia i ogrzewania ciała. Oparto go na konstrukcji Razer Fujin Pro, gdzie pod siatką, zapewniającej lepszą wentylację niż pianka obita materiałem, zamontowano bezłopatkowe wentylatory. Wiatraki mają trzy regulowane prędkości pomagające obniżyć odczuwalną temperaturę od 2 do 5∘C, a ich głośność można przyrównać do szeptu.

Ogrzewanie ma odbywać się za pomocą półprzewodnikowych grzałek PTC, wytwarzających maksymalne ciepło na poziomie 30∘C. Całością steruje się z wykorzystaniem dotykowego panelu z możliwością szybkiego odpięcia, chroniącego przewód zasilający. Patrząc na ceny Fujin Pro chłodzący fotel nie będzie tani, ale z pewnością odczulibyśmy na nim nieco ulgi w upalne lato czy przyjemne uczucie ciepła w grudniowy wieczór. Na premierę z pewnością przyjdzie nam jeszcze trochę poczekać.

Razer Iskur V2 X – niedrogo, a wygodnie

A teraz coś po drugiej stronie oferty gamingowego giganta, czyli model Iskur V2 X. Obecnie Razer dzieli swoje fotele na trzy linie – „oddychającą” serię Fujin, ergonomiczne modele Iskur i komfortowe sprzęty Enki.

Razer Iskur V2 X (Źródło: Razer)

Najważniejszą cechą Iskur V2 X ma być zintegrowane podparcie lędźwiowe i poduszki z pianki o wysokiej gęstości, które pozwolą zatopić się w fotel w trakcie wielogodzinnych sesji, bez względu na to, czy mówimy o chłonięciu światów dla pojedynczego gracza czy nabijania statystyk w grach sieciowych. Ci, którzy zajmują różne pozycje na siedzisku, docenią podstawę siedziska, również wykonaną z pianki o wysokiej gęstości i poszerzonej do 545 mm.

Aby jak najlepiej dopasować się do sylwetki i preferencji różnych graczy, Iskur V2 X zaoferuje 152-stopniowe odchylenie i regulowane podłokietniki. Nowy fotel będzie dostępny na początek w jednym wykończeniu – czarnej tkaninie, która łączy dobrą wentylację ciała z łatwym utrzymaniem czystości materiału.

Fotel zadebiutował póki co w USA w cenie 299 dolarów (~1240 złotych).