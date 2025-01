Nowy kolor akcesoriów do PlayStation. Czarno to widzę

Białe urządzenia elektroniczne mają swoją przeciwników, jak i zwolenników. Jeżeli komuś marzył się zestaw PlayStation 5 ze wszystkimi akcesoriami w kolorze czarnym, musiał czekać z niektórymi sprzętami aż do teraz.

Jakie akcesoria do PlayStation 5 w końcu kupimy w czerni?

Najbardziej zaskakująca dla mnie nowością w kolekcji Midnight Black jest debiut kontrolera DualSense Edge. Bezkompromisowy pad do PS5 zadebiutował na rynku w październiku 2022 roku i doczekał się czarnej edycji dopiero teraz. Chętni na bardziej wypasiony od zwykłego DualSense’a sprzęt musieli do tej pory decydować się na produkty zewnętrznych producentów pokroju Scuf Reflex.

Nieco lepiej sytuacja wygląda w przypadku pozostałych trzech akcesoriów. PlayStation Portal pojawił się w sprzedaży pod koniec 2023 roku, więc chętni na „czarne PSP” musieli czekać 14 miesięcy na pojawienie się go w ofercie. Na najkrótszy okres oczekiwania zasłużyli sobie chętni na czarne pchełki Pulse Explore lub bezprzewodowy zestaw słuchawkowy Pulse Elite – te pierwsze zadebiutowały w grudniu 2023 roku, a drugi komplet w lutym 2024 roku.

DualSense Edge (Źródło: Sony)

PlayStation Portal oraz zestawy audio Pulse i Explore (źródło: Sony)

Kiedy kupimy nowe czarne akcesoria do PS5 i za ile?

Na szczęście Sony nie przewiduje „podatku od wyjątkowego koloru” i sprzęty powinny kosztować tyle samo, co białe oryginały. Wypadałoby zatem wskazać, jak prezentuje się oficjalna cena urządzeń:

PlayStation Portal – 219 euro (~935 złotych),

Pulse Elite – 149 euro (~640 złotych),

Pulse Explore – 219 euro (~935 złotych),

DualSense Edge – 219 euro (~935 złotych).

Oficjalnie dopełnienie kolekcji Midnight Black trafi do sprzedaży 20 lutego 2025 roku. Przedsprzedaż dla Europy wystartuje o godzinie 10:00 w oficjalnym sklepie PlayStation 16 stycznia 2025 roku. Tego samego dnia również zewnętrzni sprzedawcy akcesoriów Sony powinni uruchomić pre-ordery.

Kto wie, być może to najwyższy czas, aby wrócić do zainteresowania się zakupem DualSense Edge? Jako właściciel białego pada do PS5 jestem świadomy, jak z łatwością widać na nim zużycie materiału, kurz i inny brud wszelaki. Wolałbym, aby kontroler za prawie 1000 złotych przez dłuższy czas prezentował się nienagannie, a to może zapewnić właśnie czarna edycja.