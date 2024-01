Nowości Garmina dla kobiet: smartwatch i czujnik tętna, który można przypiąć do sportowego stanika

Garmin postanowił zadbać o kobiety. Nowe urządzenia: smartwatch Lily 2 oraz czujnik HRM-Fit mogą spodobać się aktywnym miłośniczkom stylowych sportowych dodatków.

Smartwatch w pastelowych kolorach

Marka Garmin od lat dostarcza użytkownikom inteligentne zegarki dopasowane do potrzeb różnych grup aktywnych osób. Są smartwatche, które idealnie nadają się do pieszych wycieczek w góry, jak i takie, które wspierają cele zapalonych biegaczy. Najnowszy model stara się łączyć funkcjonalność ze stylem.

Nowe smartwatche występują w dwóch wariantach: Lily 2 oraz Lily 2 Classic, różniących się od siebie wzorem ozdobnego motywu na tarczy. Do tego mamy metalowe, okrągłe obudowy oraz dotykowe ekrany. Wersji kolorystycznych jest cztery. Do tego można dopasować różne paski ze skóry, silikonu lub nylonu. W ten sposób smartwatch może stać się nie tylko trackerem aktywności, ale także stylowym dodatkiem.

Wśród funkcji, z których można skorzystać w zegarkach z rodziny Lily 2, znajdują się:

Body Battery: Monitoruje poziom energii w ciągu dnia, aby pomóc znaleźć najlepszy czas na aktywność i odpoczynek;

Ocena jakości snu: ułatwia utrzymanie zdrowego stylu życia. Parametr wykorzystuje dane o czasie trwania poszczególnych faz snu, tętna, stresu, saturacji i oddechu;

Monitorowanie kondycji: rejestruje m.in kroki, spalone kalorie, minuty intensywnej aktywności;

Aplikacje sportowe: dostosowane do różnorodnych aktywności, takich jak kardio, joga, treningu siłowy i nie tylko. Wsród nowości są profile dedykowane zajęciom łączących fitness z tańcem – w tym Zumba, Afrobeat, Bollywood, EDM i hip-hop;

Połączony GPS: Po połączeniu ze smartfonem, smartwatch korzysta z danych GPS do dokładniejszego monitorowania biegania, spacerów i jazdy na rowerze;

Alerty ruchu: Przypomnienia o potrzebnym rozruchu wraz z sugestiami ćwiczeń takimi jak skręty szyi, skłony boczne, przysiady i inne;

Garmin Pay: Łatwe i szybkie płatności zbliżeniowe dostępne dla klientów większości banków (wyłącznie w wersji Lily 2 Classic).

Garmin Lily 2 (źródło: Garmin)

Oprócz powyższych mamy na przykład poranną pigułkę informacji, czyli wyświetlenie najważniejszych danych po przebudzeniu się użytkownika, aplikacje do medytacji, a także opcje dedykowane kobietom: śledzenie cyklu miesiączkowego i ciąży, uzupełnione o dodatkowe, dostosowane do aktualnej sytuacji informacje na temat ćwiczeń oraz odżywiania.

Zegarki można łączyć z telefonami Apple, a także działającymi na systemie Android. Sugerowana cena detaliczna Lily 2 wynosi 279,99 euro, a Lyli 2 Classic – 349,99 euro.

Garmin Lily 2 (źródło: Garmin)

Garmin HRM-Fit – czujnik tętna dla kobiet

Oprócz powyższych zegarków, Garmin ma do zaproponowania czujnik tętna HRM-Fit, stworzony z myślą o kobietach. To narzędzie treningowe, które jest kompatybilne ze sportowymi topami różnych producentów. Można je przypiąć do stanika i zbierać informacje o tętnie podczas treningów.

Oprócz tętna gadżet mierzy tempo i przebyty dystans, a także różne aktywności, w tym te podejmowane w pomieszczeniach, zajęcia fitness, treningi siłowe, HIIT, bieg oraz jego dynamikę, jazdę na rowerze i inne.

Dane wyświetlane są w czasie rzeczywistym na kompatybilnych smartwatchach Garmin, komputerach rowerowych Edge, kompatybilnych urządzeniach fitness oraz przez aplikacje, w tym Tacx Training.

HRM-Fit działa nawet rok bez potrzeby wymiany baterii i jest dostępny w sugerowanej cenie detalicznej 159,99 euro.