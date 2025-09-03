Gamingowy sprzęt w 2025 roku. Acer pokazał, jak to się robi

Na targach IFA 2025 firma Acer pokazała, jak powinien wyglądać sprzęt dla graczy w 2025 roku. Będąc na miejscu, przyjrzeliśmy się mu z bliska i dzielimy się tym, co zobaczyliśmy. Przy okazji omawiamy specyfikację tych nowości.
Na granicy wydajności i mobilności – nowe laptopy gamingowe Acer Nitro V 16
Konferencja next@acer zaowocowała między innymi prezentacją odświeżonej linii gamingowych laptopów Nitro, z dwoma modelami: Acer Nitro V 16 (ANV16-72) oraz Acer Nitro V 16S (ANV16S-71).
W obu przypadkach możemy liczyć na całkiem niezłe podzespoły. W topowych konfiguracjach na pokładzie znajdzie się 14-rdzeniowy procesor Intel Core 9 270H (o częstotliwości taktowania od 2,7 do 5,8 GHz), karta graficzna Nvidia GeForce RTX 5070 oraz 32 GB RAM typu DDR5. Producent postarał się też o zaawansowany układ chłodzenia z dwoma wentylatorami.
Jeden i drugi laptop zostanie też wyposażony w 16-calowy wyświetlacz o częstotliwości odświeżania 180 Hz, czasie reakcji na poziomie 3 ms i rozdzielczości do 2560×1600 pikseli. Nie zabraknie też klawiatury z podświetleniem RGB, złączy Thunderbolt 4 i LAN, a także technologii Intel Killer DoubleShot Pro (odpowiedzialnej za eliminację lagów).
Czym więc będą się różnić? Właściwie tylko konstrukcją. Acer Nitro V 16S będzie wyjątkowo mobilnym sprzętem jak na laptop gamingowy – jego waga wyniesie 2,1 kg, a grubość nie przekroczy 20 mm. Z kolei model bez S w nazwie będzie ważyć 2,4 kg i mierzyć 24,5 mm.
Wypasiony laptop Acer Predator Helios 18P AI – tylko dla entuzjastów
Dla bardziej wymagających użytkowników przygotowany został laptop Acer Predator Helios 18P AI. To prawdziwa bestia, która nie tylko pozwoli grać w najnowsze tytuły na najwyższych ustawieniach, ale też sprawdzi się w pracy z AI, przy edycji wideo czy w projektowaniu 3D.
Maszyna została wyposażona w 24-rdzeniowy procesor Intel Core Ultra 9 285HX o częstotliwości taktowania od 2,8 do 5,5 GHz, kartę graficzną Nvidia GeForce RTX 5090 oraz nawet 192 GB pamięci operacyjnej z systemem ECC. Za połączenie z internetem odpowiadać będzie karta Wi-Fi 7, a akcesoria podłączymy do portów HDMI 2.1, USB i Thunderbolt 5.
Do wyświetlania obrazu oddelegowany został 18-calowy wyświetlacz Mini LED o rozdzielczości 3840×2400 pikseli, częstotliwości odświeżania 120 Hz, czasie reakcji schodzącym do 3 ms i jasności sięgającej 1000 nitów. Dopełnieniem całości jest zaawansowane chłodzenie z 2 wentylatorami i wektorowymi rurkami cieplnymi.
Takie monstrum musi oczywiście swoje ważyć – konkretnie 3,5 kg. Laptop jest też dość gruby (blisko 30 mm). Za przysłowiową wisienkę na torcie można natomiast uznać podświetlaną klawiaturę z wymiennymi przełącznikami mechanicznymi.
Są też nowe komputery stacjonarne i akcesoria
W rodzinie Acer Predator pojawiły się też nowe komputery stacjonarne: Orion 7000 i Orion 5000. To potężne maszyny dla wymagających graczy. Zostały wyposażone w topowe podzespoły i zaawansowane układy chłodzenia (przede wszystkim Orion 7000 z chłodzeniem wodnym).
Dla osób o nieco mniejszych potrzebach powstał natomiast komputer Acer Nitro 70. Poniżej możesz zobaczyć podsumowanie i porównanie ich specyfikacji.
|Predator Orion 7000
|Predator Orion 5000
|Nitro 70
|Procesor
|Do Intel Core Ultra 9 285K
|Do Intel Core Ultra 7 265F
|Do AMD Ryzen 9 9950X3D
|Karta graficzna
|Do GeForce RTX 5090
|Do GeForce RTX 5080
|Do GeForce RTX 5090
|Pamięć
|Do 128 GB RAM DDR5 (7200 MT/s)
|Do 128 GB RAM DDR5 (7200 MT/s)
|Do 128 GB RAM DDR5 (6000 MT/s)
|Magazyn
|Do 6 TB SSD
|Do 2 TB SSD
|Do 2 TB SSD
|Chłodzenie
|Wentylator CycloneX 360 + chłodzenie wodne
|Wentylator CycloneX 360
|Wentylator CycloneX 360 + chłodzenie wodne
|LAN / Wi-Fi
|Killer E3100G 2,5G Ethernet / Wi-Fi 7
|Killer E3100G 2,5G Ethernet / Wi-Fi 7
|2,5G Ethernet / Wi-Fi 7
|Zasilacz
|1200 W
|850 W
|1200 W
Wśród nowości znalazły się także monitory. Łącznie aż pięć nowych modeli, z czego cztery wyposażono w ekrany o przekątnej 27 cali (trzy mają panele typu IPS, a jeden wykorzystuje technologię OLED).
Nowe monitory są dostosowane do graczy o różnych potrzebach, a ich specyfikacje wyglądają tak:
|Acer Nitro XV273U W1
|Acer Nitro XV27K V6
|Acer Nitro XV270X
|Acer Predator X27U F8
|Przekątna
|27 cali
|27 cali
|27 cali
|26,5 cala
|Technologia
|IPS
|IPS
|IPS
|OLED
|Rozdzielczość
|2560×1440 pikseli
|3840×2160 pikseli
|5120×2880 pikseli
|2560×1440 pikseli
|Częstotliwość odświeżania
|240 Hz
|180 Hz
|144 Hz
|540 Hz
|Czas reakcji
|1 ms
|1 ms
|1 ms
|0,01 ms
|Kontrast
|1000:1
|1000:1
|2000:1
|1500000:1
|Jasność
|Do 500 nitów
|Do 1000 nitów
|Do 400 nitów
|Do 1500 nitów
|Złącza
|2x HDMI 2.1,
2x DisplayPort 1.4
|2x HDMI 2.1,
2x DisplayPort 1.4
|2x HDMI 2.1,
2x DisplayPort 1.4
|2x HDMI,
1x DisplayPort 2.1,
4x USB
|Głośniki
|2x 2 W
|brak
|2x 2W
|2x 5 W
W rodzinie Nitro pojawił się także ultrapanoramiczny, 39,7-calowy monitor Acer Nitro XZ403CKR z panelem VA o rozdzielczości 5120×2160 pikseli i częstotliwości odświeżania 180 Hz. Cechuje go czas reakcji na poziomie 0,5 ms, kontrast o współczynniku 3300:1 i jasność sięgająca 400 nitów.
Prezentację zwieńczyła kompaktowa klawiatura Acer Predator Aethon 550 TKL z wymiennymi przełącznikami mechanicznymi, indywidualnym podświetleniem RGB oraz trzema opcjami łączności: przewodowo, Bluetooth i 2,4 GHz.
Ile kosztują gamingowe nowości Acera?
Rekomendowane ceny nowych laptopów w Europie przedstawiają się następująco:
- Acer Nitro V 16 (ANV16-72) – od 1299 euro (równowartość ~5525 złotych),
- Acer Nitro V 16S (ANVS16-71) – od 1399 euro (~5950 złotych),
- Acer Predator Helios 18P AI (PH18P-73) – od 4999 euro (~21250 złotych).
Z kolei za komputery stacjonarne zapłacimy:
- Predator Orion 7000 (PO7-667) – od 3999 euro (~17000 złotych),
- Predator Orion 5000 (PO5-667) – od 2999 euro (~12750 złotych),
- Acer Nitro 70 (N70X3D-100) – od 1999 euro (~8500 złotych).
Jeśli zaś chodzi o monitory, to cennik wygląda tak:
- Acer Nitro XV273U W1 – od 279 euro (~1185 złotych),
- Acer Nitro XV27K V6 – od 599 euro (~2545 złotych)
- Acer Nitro XV270X – od 699 euro (~2970 złotych),
- Acer Nitro XZ403CKR – od 999 euro (~4245 złotych),
- Acer Predator X27U F8 – od 1199 euro (~5100 złotych),
Wreszcie, klawiatura Acer Aethon 550 TKL została wyceniona na 129 euro (~550 złotych).