Gamingowy sprzęt w 2025 roku. Acer pokazał, jak to się robi

Na targach IFA 2025 firma Acer pokazała, jak powinien wyglądać sprzęt dla graczy w 2025 roku. Będąc na miejscu, przyjrzeliśmy się mu z bliska i dzielimy się tym, co zobaczyliśmy. Przy okazji omawiamy specyfikację tych nowości.

Na granicy wydajności i mobilności – nowe laptopy gamingowe Acer Nitro V 16

Konferencja next@acer zaowocowała między innymi prezentacją odświeżonej linii gamingowych laptopów Nitro, z dwoma modelami: Acer Nitro V 16 (ANV16-72) oraz Acer Nitro V 16S (ANV16S-71).

W obu przypadkach możemy liczyć na całkiem niezłe podzespoły. W topowych konfiguracjach na pokładzie znajdzie się 14-rdzeniowy procesor Intel Core 9 270H (o częstotliwości taktowania od 2,7 do 5,8 GHz), karta graficzna Nvidia GeForce RTX 5070 oraz 32 GB RAM typu DDR5. Producent postarał się też o zaawansowany układ chłodzenia z dwoma wentylatorami.

Acer Nitro V 16 (fot. Jakub Malec | Tabletowo.pl)

Jeden i drugi laptop zostanie też wyposażony w 16-calowy wyświetlacz o częstotliwości odświeżania 180 Hz, czasie reakcji na poziomie 3 ms i rozdzielczości do 2560×1600 pikseli. Nie zabraknie też klawiatury z podświetleniem RGB, złączy Thunderbolt 4 i LAN, a także technologii Intel Killer DoubleShot Pro (odpowiedzialnej za eliminację lagów).

Czym więc będą się różnić? Właściwie tylko konstrukcją. Acer Nitro V 16S będzie wyjątkowo mobilnym sprzętem jak na laptop gamingowy – jego waga wyniesie 2,1 kg, a grubość nie przekroczy 20 mm. Z kolei model bez S w nazwie będzie ważyć 2,4 kg i mierzyć 24,5 mm.

Acer Nitro V 16 (fot. Jakub Malec | Tabletowo.pl)

Wypasiony laptop Acer Predator Helios 18P AI – tylko dla entuzjastów

Dla bardziej wymagających użytkowników przygotowany został laptop Acer Predator Helios 18P AI. To prawdziwa bestia, która nie tylko pozwoli grać w najnowsze tytuły na najwyższych ustawieniach, ale też sprawdzi się w pracy z AI, przy edycji wideo czy w projektowaniu 3D.

Maszyna została wyposażona w 24-rdzeniowy procesor Intel Core Ultra 9 285HX o częstotliwości taktowania od 2,8 do 5,5 GHz, kartę graficzną Nvidia GeForce RTX 5090 oraz nawet 192 GB pamięci operacyjnej z systemem ECC. Za połączenie z internetem odpowiadać będzie karta Wi-Fi 7, a akcesoria podłączymy do portów HDMI 2.1, USB i Thunderbolt 5.

Acer Predator Helios 18P AI (fot. Jakub Malec | Tabletowo.pl)

Do wyświetlania obrazu oddelegowany został 18-calowy wyświetlacz Mini LED o rozdzielczości 3840×2400 pikseli, częstotliwości odświeżania 120 Hz, czasie reakcji schodzącym do 3 ms i jasności sięgającej 1000 nitów. Dopełnieniem całości jest zaawansowane chłodzenie z 2 wentylatorami i wektorowymi rurkami cieplnymi.

Takie monstrum musi oczywiście swoje ważyć – konkretnie 3,5 kg. Laptop jest też dość gruby (blisko 30 mm). Za przysłowiową wisienkę na torcie można natomiast uznać podświetlaną klawiaturę z wymiennymi przełącznikami mechanicznymi.

Są też nowe komputery stacjonarne i akcesoria

W rodzinie Acer Predator pojawiły się też nowe komputery stacjonarne: Orion 7000 i Orion 5000. To potężne maszyny dla wymagających graczy. Zostały wyposażone w topowe podzespoły i zaawansowane układy chłodzenia (przede wszystkim Orion 7000 z chłodzeniem wodnym).

Acer Predator Orion 7000 po lewej i Orion 5000 po prawej (fot. Jakub Malec | Tabletowo.pl)

Dla osób o nieco mniejszych potrzebach powstał natomiast komputer Acer Nitro 70. Poniżej możesz zobaczyć podsumowanie i porównanie ich specyfikacji.

Predator Orion 7000 Predator Orion 5000 Nitro 70 Procesor Do Intel Core Ultra 9 285K Do Intel Core Ultra 7 265F Do AMD Ryzen 9 9950X3D Karta graficzna Do GeForce RTX 5090 Do GeForce RTX 5080 Do GeForce RTX 5090 Pamięć Do 128 GB RAM DDR5 (7200 MT/s) Do 128 GB RAM DDR5 (7200 MT/s) Do 128 GB RAM DDR5 (6000 MT/s) Magazyn Do 6 TB SSD Do 2 TB SSD Do 2 TB SSD Chłodzenie Wentylator CycloneX 360 + chłodzenie wodne Wentylator CycloneX 360 Wentylator CycloneX 360 + chłodzenie wodne LAN / Wi-Fi Killer E3100G 2,5G Ethernet / Wi-Fi 7 Killer E3100G 2,5G Ethernet / Wi-Fi 7 2,5G Ethernet / Wi-Fi 7 Zasilacz 1200 W 850 W 1200 W

Wśród nowości znalazły się także monitory. Łącznie aż pięć nowych modeli, z czego cztery wyposażono w ekrany o przekątnej 27 cali (trzy mają panele typu IPS, a jeden wykorzystuje technologię OLED).

Stanowisko Acer Nitro na IFA 2025 (fot. Jakub Malec | Tabletowo.pl)

Nowe monitory są dostosowane do graczy o różnych potrzebach, a ich specyfikacje wyglądają tak:

Acer Nitro XV273U W1 Acer Nitro XV27K V6 Acer Nitro XV270X Acer Predator X27U F8 Przekątna 27 cali 27 cali 27 cali 26,5 cala Technologia IPS IPS IPS OLED Rozdzielczość 2560×1440 pikseli 3840×2160 pikseli 5120×2880 pikseli 2560×1440 pikseli Częstotliwość odświeżania 240 Hz 180 Hz 144 Hz 540 Hz Czas reakcji 1 ms 1 ms 1 ms 0,01 ms Kontrast 1000:1 1000:1 2000:1 1500000:1 Jasność Do 500 nitów Do 1000 nitów Do 400 nitów Do 1500 nitów Złącza 2x HDMI 2.1,

2x DisplayPort 1.4 2x HDMI 2.1,

2x DisplayPort 1.4 2x HDMI 2.1,

2x DisplayPort 1.4 2x HDMI,

1x DisplayPort 2.1,

4x USB Głośniki 2x 2 W brak 2x 2W 2x 5 W

W rodzinie Nitro pojawił się także ultrapanoramiczny, 39,7-calowy monitor Acer Nitro XZ403CKR z panelem VA o rozdzielczości 5120×2160 pikseli i częstotliwości odświeżania 180 Hz. Cechuje go czas reakcji na poziomie 0,5 ms, kontrast o współczynniku 3300:1 i jasność sięgająca 400 nitów.

Prezentację zwieńczyła kompaktowa klawiatura Acer Predator Aethon 550 TKL z wymiennymi przełącznikami mechanicznymi, indywidualnym podświetleniem RGB oraz trzema opcjami łączności: przewodowo, Bluetooth i 2,4 GHz.

Ile kosztują gamingowe nowości Acera?

Rekomendowane ceny nowych laptopów w Europie przedstawiają się następująco:

Acer Nitro V 16 (ANV16-72) – od 1299 euro (równowartość ~5525 złotych),

Acer Nitro V 16S (ANVS16-71) – od 1399 euro (~5950 złotych),

Acer Predator Helios 18P AI (PH18P-73) – od 4999 euro (~21250 złotych).

Z kolei za komputery stacjonarne zapłacimy:

Predator Orion 7000 (PO7-667) – od 3999 euro (~17000 złotych),

Predator Orion 5000 (PO5-667) – od 2999 euro (~12750 złotych),

Acer Nitro 70 (N70X3D-100) – od 1999 euro (~8500 złotych).

Jeśli zaś chodzi o monitory, to cennik wygląda tak:

Acer Nitro XV273U W1 – od 279 euro (~1185 złotych),

Acer Nitro XV27K V6 – od 599 euro (~2545 złotych)

Acer Nitro XV270X – od 699 euro (~2970 złotych),

Acer Nitro XZ403CKR – od 999 euro (~4245 złotych),

Acer Predator X27U F8 – od 1199 euro (~5100 złotych),

Wreszcie, klawiatura Acer Aethon 550 TKL została wyceniona na 129 euro (~550 złotych).