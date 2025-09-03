Stanowisko Acer Predator na IFA 2025
Stanowisko Acer Predator na IFA 2025 (fot. Jakub Malec | Tabletowo.pl)
Gamingowy sprzęt w 2025 roku. Acer pokazał, jak to się robi

Wojciech Kulik·
Gamingowy sprzęt w 2025 roku. Acer pokazał, jak to się robi

Na targach IFA 2025 firma Acer pokazała, jak powinien wyglądać sprzęt dla graczy w 2025 roku. Będąc na miejscu, przyjrzeliśmy się mu z bliska i dzielimy się tym, co zobaczyliśmy. Przy okazji omawiamy specyfikację tych nowości.

Na granicy wydajności i mobilności – nowe laptopy gamingowe Acer Nitro V 16

Konferencja next@acer zaowocowała między innymi prezentacją odświeżonej linii gamingowych laptopów Nitro, z dwoma modelami: Acer Nitro V 16 (ANV16-72) oraz Acer Nitro V 16S (ANV16S-71).

W obu przypadkach możemy liczyć na całkiem niezłe podzespoły. W topowych konfiguracjach na pokładzie znajdzie się 14-rdzeniowy procesor Intel Core 9 270H (o częstotliwości taktowania od 2,7 do 5,8 GHz), karta graficzna Nvidia GeForce RTX 5070 oraz 32 GB RAM typu DDR5. Producent postarał się też o zaawansowany układ chłodzenia z dwoma wentylatorami.

Acer Nitro V 16
Acer Nitro V 16 (fot. Jakub Malec | Tabletowo.pl)

Jeden i drugi laptop zostanie też wyposażony w 16-calowy wyświetlacz o częstotliwości odświeżania 180 Hz, czasie reakcji na poziomie 3 ms i rozdzielczości do 2560×1600 pikseli. Nie zabraknie też klawiatury z podświetleniem RGB, złączy Thunderbolt 4 i LAN, a także technologii Intel Killer DoubleShot Pro (odpowiedzialnej za eliminację lagów).

Czym więc będą się różnić? Właściwie tylko konstrukcją. Acer Nitro V 16S będzie wyjątkowo mobilnym sprzętem jak na laptop gamingowy – jego waga wyniesie 2,1 kg, a grubość nie przekroczy 20 mm. Z kolei model bez S w nazwie będzie ważyć 2,4 kg i mierzyć 24,5 mm.

Acer Nitro V 16
Acer Nitro V 16 (fot. Jakub Malec | Tabletowo.pl)

Wypasiony laptop Acer Predator Helios 18P AI – tylko dla entuzjastów

Dla bardziej wymagających użytkowników przygotowany został laptop Acer Predator Helios 18P AI. To prawdziwa bestia, która nie tylko pozwoli grać w najnowsze tytuły na najwyższych ustawieniach, ale też sprawdzi się w pracy z AI, przy edycji wideo czy w projektowaniu 3D.

Maszyna została wyposażona w 24-rdzeniowy procesor Intel Core Ultra 9 285HX o częstotliwości taktowania od 2,8 do 5,5 GHz, kartę graficzną Nvidia GeForce RTX 5090 oraz nawet 192 GB pamięci operacyjnej z systemem ECC. Za połączenie z internetem odpowiadać będzie karta Wi-Fi 7, a akcesoria podłączymy do portów HDMI 2.1, USB i Thunderbolt 5.

Acer Predator Helios 18P AI
Acer Predator Helios 18P AI (fot. Jakub Malec | Tabletowo.pl)

Do wyświetlania obrazu oddelegowany został 18-calowy wyświetlacz Mini LED o rozdzielczości 3840×2400 pikseli, częstotliwości odświeżania 120 Hz, czasie reakcji schodzącym do 3 ms i jasności sięgającej 1000 nitów. Dopełnieniem całości jest zaawansowane chłodzenie z 2 wentylatorami i wektorowymi rurkami cieplnymi.

Takie monstrum musi oczywiście swoje ważyć – konkretnie 3,5 kg. Laptop jest też dość gruby (blisko 30 mm). Za przysłowiową wisienkę na torcie można natomiast uznać podświetlaną klawiaturę z wymiennymi przełącznikami mechanicznymi.

Są też nowe komputery stacjonarne i akcesoria

W rodzinie Acer Predator pojawiły się też nowe komputery stacjonarne: Orion 7000 i Orion 5000. To potężne maszyny dla wymagających graczy. Zostały wyposażone w topowe podzespoły i zaawansowane układy chłodzenia (przede wszystkim Orion 7000 z chłodzeniem wodnym).

Acer Predator Orion 7000
Acer Predator Orion 5000
Acer Predator Orion 7000 po lewej i Orion 5000 po prawej (fot. Jakub Malec | Tabletowo.pl)

Dla osób o nieco mniejszych potrzebach powstał natomiast komputer Acer Nitro 70. Poniżej możesz zobaczyć podsumowanie i porównanie ich specyfikacji.

Predator Orion 7000Predator Orion 5000Nitro 70
ProcesorDo Intel Core Ultra 9 285KDo Intel Core Ultra 7 265FDo AMD Ryzen 9 9950X3D
Karta graficznaDo GeForce RTX 5090Do GeForce RTX 5080Do GeForce RTX 5090
PamięćDo 128 GB RAM DDR5 (7200 MT/s)Do 128 GB RAM DDR5 (7200 MT/s)Do 128 GB RAM DDR5 (6000 MT/s)
MagazynDo 6 TB SSDDo 2 TB SSDDo 2 TB SSD
ChłodzenieWentylator CycloneX 360 + chłodzenie wodneWentylator CycloneX 360Wentylator CycloneX 360 + chłodzenie wodne
LAN / Wi-FiKiller E3100G 2,5G Ethernet / Wi-Fi 7Killer E3100G 2,5G Ethernet / Wi-Fi 72,5G Ethernet / Wi-Fi 7
Zasilacz1200 W850 W1200 W

Wśród nowości znalazły się także monitory. Łącznie aż pięć nowych modeli, z czego cztery wyposażono w ekrany o przekątnej 27 cali (trzy mają panele typu IPS, a jeden wykorzystuje technologię OLED).

Stanowisko Acer Nitro na IFA 2025
Stanowisko Acer Nitro na IFA 2025 (fot. Jakub Malec | Tabletowo.pl)

Nowe monitory są dostosowane do graczy o różnych potrzebach, a ich specyfikacje wyglądają tak:

Acer Nitro XV273U W1Acer Nitro XV27K V6Acer Nitro XV270XAcer Predator X27U F8
Przekątna27 cali27 cali27 cali26,5 cala
TechnologiaIPSIPSIPSOLED
Rozdzielczość2560×1440 pikseli3840×2160 pikseli5120×2880 pikseli2560×1440 pikseli
Częstotliwość odświeżania240 Hz180 Hz144 Hz540 Hz
Czas reakcji1 ms1 ms1 ms0,01 ms
Kontrast1000:11000:12000:11500000:1
JasnośćDo 500 nitówDo 1000 nitówDo 400 nitówDo 1500 nitów
Złącza2x HDMI 2.1,
2x DisplayPort 1.4		2x HDMI 2.1,
2x DisplayPort 1.4		2x HDMI 2.1,
2x DisplayPort 1.4		2x HDMI,
1x DisplayPort 2.1,
4x USB
Głośniki2x 2 Wbrak2x 2W2x 5 W

W rodzinie Nitro pojawił się także ultrapanoramiczny, 39,7-calowy monitor Acer Nitro XZ403CKR z panelem VA o rozdzielczości 5120×2160 pikseli i częstotliwości odświeżania 180 Hz. Cechuje go czas reakcji na poziomie 0,5 ms, kontrast o współczynniku 3300:1 i jasność sięgająca 400 nitów.

Prezentację zwieńczyła kompaktowa klawiatura Acer Predator Aethon 550 TKL z wymiennymi przełącznikami mechanicznymi, indywidualnym podświetleniem RGB oraz trzema opcjami łączności: przewodowo, Bluetooth i 2,4 GHz.

Ile kosztują gamingowe nowości Acera?

Rekomendowane ceny nowych laptopów w Europie przedstawiają się następująco:

  • Acer Nitro V 16 (ANV16-72) – od 1299 euro (równowartość ~5525 złotych),
  • Acer Nitro V 16S (ANVS16-71) – od 1399 euro (~5950 złotych),
  • Acer Predator Helios 18P AI (PH18P-73) – od 4999 euro (~21250 złotych).

Z kolei za komputery stacjonarne zapłacimy:

  • Predator Orion 7000 (PO7-667) – od 3999 euro (~17000 złotych),
  • Predator Orion 5000 (PO5-667) – od 2999 euro (~12750 złotych),
  • Acer Nitro 70 (N70X3D-100) – od 1999 euro (~8500 złotych).

Jeśli zaś chodzi o monitory, to cennik wygląda tak:

  • Acer Nitro XV273U W1 – od 279 euro (~1185 złotych),
  • Acer Nitro XV27K V6 – od 599 euro (~2545 złotych)
  • Acer Nitro XV270X – od 699 euro (~2970 złotych),
  • Acer Nitro XZ403CKR – od 999 euro (~4245 złotych),
  • Acer Predator X27U F8 – od 1199 euro (~5100 złotych),

Wreszcie, klawiatura Acer Aethon 550 TKL została wyceniona na 129 euro (~550 złotych).

Wojciech Kulik
