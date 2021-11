LG UltraGear GP9 to głośnik dedykowany… graczom. Teraz w fajnych promocjach z monitorami

Akcja partnerska

Jeśli z jakiegoś powodu nie słyszeliście o sierpniowej premierze LG UltraGear GP9, to macie okazję nadrobić zaległości. Zwłaszcza, że są ku temu dwa dobre powody. Raz, że jest to pierwszy sprzęt audio dedykowany graczom w portfolio LG, a dwa – aktualnie dostępny jest w promocjach, w ramach których możecie go kupić sporo taniej.

UltraGear GP9 to pierwszy w historii LG produkt audio dla graczy

Najnowszy głośnik LG powstał z myślą o gamingu – z założenia ma idealnie dopełniać stanowiska komputerowe graczy i ma stanowić uzupełnienie dla gamingowego ekosystemu UltraGear, w którego skład wchodzą między innymi monitory.

LG GP9 oferuje przede wszystkim ciekawy, agresywny design. Głośnik cechuje się dość kompaktową budową, możemy go zatem traktować jako zastępstwo dla soundbara. Jego bryła jest niewiele większa od samej klawiatury, dzięki czemu ustawiając go przed monitorem, nie będzie zajmował większej przestrzeni.

źródło: LG

Według producenta, LG UltraGear GP9 ma sprawdzić się w różnego typu grach komputerowych – co ciekawe, nawet w typowo e-sportowych tytułach FPS, gdzie – jak wiadomo – dobre słuchawki są na wagę złota. Głośnik ma odtwarzać najdrobniejsze detale, dzięki którym gracz będzie miał możliwość usłyszenia tego, skąd skrada się przeciwnik.

LG UltraGear GP9 obsługuje także technologię 3D Gaming Sound, która obejmuje algorytm HRTF, dostosowujący barwę dźwięku pod dany gatunek gry. Ponadto, głośnik został wyposażony w wysokiej jakości przetwornik Audio Hi-Fi Quad DAC (ES9038PRO), implementowany w głośnikach z najwyższej półki cenowej – z tego względu powinien nadawać się nie tylko do gier komputerowych, ale także do odtwarzania muzyki w wysokiej jakości.

Co ciekawe, urządzenie może pełnić rolę zewnętrznej karty dźwiękowej wysokiej jakości, a więc bez problemu podłączymy tutaj słuchawki 7.1.

Z dodatkowych informacji warto wspomnieć, że LG UltraGear GP9 ma na pokładzie wbudowaną baterię, która pozwala na maksymalnie 5 godzin pracy urządzenia, a także podświetlenie RGB – bo przecież to głośnik dla graczy ;)

Głośnik LG UltraGear GP9 jest już dostępny w sprzedaży w Polsce w cenie 2250 złotych. Producent na start przygotował fajne promocje, w ramach których możemy kupić głośnik w zestawie z monitorami – LG UltraGear 27 lub UltraGear 32.

Kupując 27-calowy monitor UltraGear o wartości 2099 złotych w zestawie wraz z głośnikiem zapłacimy 2759 złotych, natomiast za zestaw – monitor LG UltraGear 32 cale (kosztujący 2380 złotych) oraz głośnik LG GP9 – przyjdzie nam zapłacić 3045 złotych.

LG UltraGear GP9 trafił już w ręce Kasi, która – wraz z Kubą – w ciągu najbliższych dwóch tygodni przetestują dla Was ten sprzęt. Jeśli więc macie jakieś pytania, śmiało, sekcja komentarzy jest do Waszej dyspozycji.

