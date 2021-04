Samsung Galaxy Z Flip 3 będzie dostępny w aż 8 (!) wersjach kolorystycznych

Samsung niewątpliwie pracuje nad następcą Galaxy Z Flip i Galaxy Z Flip 5G. Z dnia na dzień pojawia się coraz więcej doniesień na temat Galaxy Z Flip 3, a najnowsze informacje wskazują, że może on być dostępny w aż ośmiu wersjach kolorystycznych.

Najwyższy czas na następcę Samsunga Galaxy Z Flip i Galaxy Z Flip 5G

Samsung na dzień dzisiejszy jest niekwestionowanym liderem w segmencie składanych smartfonów. Aby utrzymać swoją pozycję, producent musi ciągle uaktualniać swoją ofertę. Ostatni model z klapką, Galaxy Z Flip 5G, zadebiutował pod koniec lipca 2020 roku – w technologicznym świecie to szmat czasu. Szczęśliwie Koreańczycy zdają sobie z tego sprawę i już intensywnie pracują nad Galaxy Z Flip 3.

Reklama

Samsung Galaxy Z Flip 5G (źródło: Samsung)

Według najnowszych informacji, nowy Galaxy Z Flip 3 może być dostępny w aż ośmiu (!) różnych wariantach kolorystycznych. Źródła z Holandii podają, że na tamtejszym rynku klienci dostaną do wyboru wersję szarą, białą, ciemnoniebieską oraz różową. Wcześniejsze doniesienia wskazują natomiast, że do tych opcji dołączą też filetowa, zielona, czarna i beżowa. Niestety, nie wiemy, czy producent ma zamiar wykończyć obudowę matowym szkłem jak w przypadku Galaxy Z Flip 5G, czy lustrzaną powierzchnią, podobnie do pierwszej edycji smartfona.

Samsung Galaxy Z Flip (fot. Katarzyna Pura / Tabletowo)

Oferowanie aż ośmiu wersji kolorystycznych może wydawać się szokujące, biorąc pod uwagę to, że poprzednie generacje były dostępne w zaledwie dwóch kolorach. Pamiętajmy jednak, że koreański gigant zwykle rezerwuje sobie niektóre warianty na specjalne okazje, a inne trafiają jedynie do wybranych krajów. Wątpliwa jest obecność wszystkich ośmiu wersji kolorystycznych na wszystkich rynkach.

Druga generacja z wielkimi zmianami

Oprócz zmian wizualnych, Samsung nie zamierza iść na łatwiznę także w kwestii wyposażenia Galaxy Z Flip 3. Jeśli ostatnie informacje okażą się prawdziwe, w najbliższej przyszłości możemy spodziewać się premiery pierwszych na świecie składanych smartfonów z certyfikatem pyło- i wodoszczelności!

źródło: Let’s Go Digital

Możemy spodziewać się, że nowy składany smartfon Samsunga, podobnie do poprzedników, nawet na rynku europejskim będzie wyposażony w procesor Qualcomm Snapdragon 888. Premiera Galaxy Z Flip 3 jest spodziewana w lipcu bieżącego roku.