Xbox poprawia jakość chmury na urządzeniach Apple

Właściciele sprzętu od Apple mocno narzekali na jakość Xbox Cloud Gaming. Usługi, która będąc składowym elementem subskrypcji Game Pass, otwierała drzwi do najlepszych produkcji w zasięgu chmury. Od teraz rozwiązanie będzie działać znacznie lepiej na jabłkowych urządzeniach.

Reklama

Jabłka w chmurze

Microsoft pochwalił się, że dzięki poprawkom na urządzeniach z serii iPhone oraz iPad średnie czasy rozgrywki wzrosły o 35%. Co się również zwiększyło, to liczba pozytywnych opinii, jakie klienci zostawiają po zakończeniu sesji z Xbox Cloud Gaming Tutaj jednak brakuje dokładniejszych statystyk.

Przypomnijmy – Microsoft starał się porozumieć z Apple, by firma mogła umieścić subskrypcję Game Pass w App Store. Niestety, Tim Cook storpedował ten pomysł, więc Phil Spencer musiał pójść okrężną drogą. Podobnie jak Nvidia GeForce NOW, usługa jest dostępna wyłącznie z poziomu przeglądarki. Otwarta beta wystartowała w czerwcu zeszłego roku, lecz ograniczenia Safari skutkowały znacznie mniejszą wydajnością, niż byłoby to w przypadku natywnej aplikacji.

Okrężną drogą, lecz można! Xbox Cloud Gaming działa również na urządzeniach iPhone oraz iPad (źródło: Xbox Wire)

Xbox na sprzęcie Apple? To możliwe!

Aby sprawdzić działanie chmury Microsoftu, wystarczy z poziomu dowolnego iPhone’a bądź iPada wejść do przeglądarki Safari. Tam wpisujemy adres xbox.com/play, by następnie zalogować się do naszego konta. Pamiętajcie, że wymagana jest opłacona subskrypcja Xbox Game Pass Ultimate. Niestety, tak świetne rzeczy mają swoją cenę.

Gdy już się zalogujecie, czekać będzie ponad 300 zróżnicowanych gier, w tym największe hity od giganta z Redmond. Forza Horizon 5, Halo Infinite czy wreszcie takie klasyki, jak Banjo & Kazooie oraz Blinx: The Time Sweeper. Chmura pozwala na dostępność ogromnego katalogu gier, nawet z konsolowych początków Billa Gatesa.

Nie ma więc na co czekać, w szczególności gdy posiadacie urządzenia Apple. Sprawdźcie koniecznie działanie gier w chmurze oraz podzielcie się z nami wrażeniami. Czy Microsoft rzeczywiście poprawił usługę, a może to tylko czcze przechwałki działu marketingowego? Czekamy na opinie graczy!