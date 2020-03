Samsung Galaxy M11 oficjalnie. To budżetowiec idealny

Już tak się przyjęło, że jeśli budżetowy smartfon oferuje w danym aspekcie więcej niż bezpośrednia konkurencja, w innych już tak nie błyszczy. Nowy Samsung Galaxy M11, podobnie jak Galaxy A11, na którym jest wzorowany, jest budżetowcem ponadprzeciętnym i można się pokusić o stwierdzenie, że wręcz idealnym, bowiem właściwie niczego mu nie brakuje.

Samsung Galaxy M11 – specyfikacja

Smartfon wyposażono w wyświetlacz PLS TFT LCD typu Infinity-O o przekątnej 6,4 cala (lub 6,3 cala, jeśli brać pod uwagę zaokrąglone rogi), proporcjach 19,5:9 i rozdzielczości HD+ 1560×720 pikseli z okrągłym otworem na aparat do selfie i rozmów wideo w lewym górnym rogu. Sercem Galaxy M11 jest ośmiordzeniowy procesor o maksymalnej częstotliwości taktowania 1,8 GHz i chociaż Samsung nie precyzuje, jaki układ zastosował w tym modelu, to można podejrzewać, iż jest to Exynos 7904 (2x ARM Cortex-A73 + 6x ARM Cortex-A53 1,6 GHz; 14 nm) z grafiką ARM Mali-G71 MP2.

Samsung Galaxy M11 zaoferuje też swoim właścicielom – w zależności od konfiguracji – 3 GB lub 4 GB RAM i 32 GB lub 64 GB pamięci wbudowanej (w pierwszym przypadku do wykorzystania zostaje ~21,2 GB) z możliwością rozszerzenia przy pomocy karty microSD o maksymalnej pojemności 512 GB.

Użytkownicy będą również mieli do dyspozycji aparat o rozdzielczości 8 Mpix z przysłoną f/2.0 do selfie i rozmów wideo oraz potrójny 13 Mpix (f/1.8) + 2 Mpix (f/2.4) do wykrywania głębi + 5 Mpix (f/2.2) z obiektywem ultra-szerokokątnym o kącie widzenia 115° na panelu tylnym. Na pleckach smartfona znajduje się także pojemnościowy czytnik linii papilarnych.

Samsung Galaxy M11 ma na pokładzie też niehybrydowy Dual SIM (2x nano SIM + microSD), port USB-C (w standardzie USB 2.0) i 3,5 mm złącze słuchawkowe. Smartfon zasilany jest przez niewymienny akumulator o pojemności 5000 mAh. Całość ma wymiary 161,4×76,3×9 mm i waży 197 gramów.

Samsung Galaxy M11 – cena, dostępność

Samsung nie podał sugerowanej ceny tego modelu, jednak wiadomo, że w pierwszej kolejności trafi do sprzedaży w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Smartfon będzie dostępny w trzech wersjach kolorystycznych: czarnej, niebieskiej i fioletowej.

Źródło: Samsung

