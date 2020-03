Samsung Galaxy A31 zaprezentowany. Na pokładzie MediaTek Helio P65

Samsung zaczął wprowadzać na rynek nową generację smartfonów z serii Galaxy A już pod koniec 2019 roku. Jako pierwsze zadebiutowały na nim Galaxy A51 i Galaxy A71, a w tym roku dołączyły do nich Galaxy A11, Galaxy A41, a teraz również Galaxy A31. Specyfikacja zaanonsowanej dziś nowości idealnie pasuje do modelu ze średniej półki.

Samsung Galaxy A31 – specyfikacja

Smartfon wyposażono w wyświetlacz Super AMOLED o przekątnej 6,4 cala, proporcjach 20:9 i rozdzielczości Full HD+ 2400×1080 pikseli. Jako że jest to panel typu Infinity-U, w górnej części ma wycięcie w kształcie litery „U”. Z ekranem zintegrowano również czytnik linii papilarnych – powoli staje się to standardem w średniakach Samsunga z serii Galaxy A (na razie tylko Galaxy A11 ma pojemnościowy na pleckach i prawdopodobnie podobny znajdzie się na pokładzie Galaxy A21, na którego premierę jeszcze czekamy).

Sercem Samsunga Galaxy A31 jest ośmiordzeniowy procesor z dwoma rdzeniami o maksymalnej częstotliwości taktowania 2,0 GHz i sześcioma, które mogą się „rozkręcić” do 1,7 GHz. Specyfikacja układu nie pasuje do żadnego nowego Exynosa, więc wydaje się prawdopodobne, że Koreańczycy zastosowali w tym modelu MediaTeka Helio P65. Co ciekawe, ten sam SoC znajduje się też na pokładzie Galaxy A41.

W zależności od konfiguracji, Samsung Galaxy A31 zaoferuje również 4 GB lub 6 GB RAM i 64 GB lub 128 GB pamięci wbudowanej z możliwością rozszerzenia przy pomocy karty microSD o maksymalnej pojemności 512 GB. Producent nie udostępnił informacji, jakiego typu kości zastosował w tym smartfonie.

Ujawnił natomiast specyfikację aparatów w Galaxy A31. Na panelu przednim znalazł się pojedynczy o rozdzielczości 20 Mpix z przysłoną f/2.0, zaś na tylnym poczwórny 48 Mpix (f/2.0) + 8 Mpix (f/2.2) z obiektywem ultra-szerokokątnym + 5 Mpix (f/2.4) do zdjęć makro + 5 Mpix (f/2.4) do wykrywania głębi. Modułowi towarzyszy dioda doświetlająca, a „oczka” ułożone są w kształcie litery „L”.

Samsung Galaxy A31 obsługuje system płatności Samsung Pay, co w praktyce oznacza, że na jego pokładzie powinien znajdować się też moduł NFC. Na liście parametrów jest także 3,5 mm złącze słuchawkowe. Smartfon zasilany jest przez akumulator o pojemności 5000 mAh ze wsparciem dla technologii szybkiego ładowania przewodowego 15 W. Całość ma wymiary 173,1×159,3×8,6 mm i waży 185 gramów. Urządzenie będzie dostępne na rynku w czterech wersjach kolorystycznych: Prism Crush White, Prism Crush Black, Prism Crush Blue i Prism Crush Red.

Samsung nie ujawnił sugerowanej ceny Galaxy A31. Nie podał również informacji na temat dostępności tego smartfona w Polsce.

Źródło: Samsung via FoneArena

– nowy serwis Tabletowo o Internecie Rzeczy. Sprawdź!