Jesteś fanem LEGO? Nie przejdziesz obojętnie obok tych pamięci RAM!

Producenci sprzętu komputerowego nie boją się eksperymentować. Mowa tu nie tylko o najnowszych technologiach czy najlepszej specyfikacji, ale także o bardzo ważnym aspekcie dla niektórych odbiorców, a mianowicie wyglądzie. Często jest tak, że wybieramy dane urządzenie wzrokiem. Chiński producent pamięci operacyjnych ogłosił ciekawe moduły GALAX GAMER DDR5, wzorowane na klockach LEGO, które na pewno przyciągną wzrok niejednego fana marki.

GALAX GAMER DDR5 to pamięci RAM szczególnie dla fanów LEGO

Seria GAMER chińskiego producenta GALAX obejmuje najróżniejsze pamięci komputerowe – dyski SSD SATA, M.2 PCI-Express NVMe, ale przede wszystkim pamięci RAM (jak dotychczas w standardzie DDR4). Producentowi nie można odmówić pomysłowości, bowiem jego moduły wyglądają naprawdę dobrze i nie bez powodu się tak nazywają, ponieważ pasują głównie do komputerów dla graczy.

Jak się okazuje, firma poszła jeszcze dalej, w dość zaskakującą stronę, ponieważ ogłosiła moduły RAM nawiązujące do klocków LEGO. Pamięci zostały wyposażone w radiator wyglądający jak klocki duńskiego producenta zabawek. Firma stworzyła dwie wersje kolorystyczne – niebieską oraz czerwoną.

Co więcej, warto dodać, że górna część modułów skrywa w sobie pasek adresowalnych diod RGB (ARGB) i jest zakończona popularnymi „wypustkami”, które służą do łączenia poszczególnych klocków.

Tak, łączenia – moduły GALAX GAMER DDR5 w wersji LEGO będzie można połączyć z dowolnymi klockami LEGO, co da entuzjastom customowych zestawów komputerowych jeszcze większe możliwości. Wyobrażacie sobie ludzika LEGO przyczepionego do kości pamięci RAM? To musi być naprawdę świetny widok.

Jako iż są to moduły zgodne ze standardem nadchodzącej, piątej generacji, specyfikacja kości nie wyróżni się specjalnie na tle konkurencji – będą to klasyczne moduły DDR5 taktowane zegarem 4800 MHz o pojemności 16 GB. Pamięci nie mają być najszybsze – raczej mają przede wszystkim ciekawie wyglądać.

Moduły GALAX GAMER DDR5 LEGO najprawdopodobniej nie trafią na polski rynek, mimo że producent w Europie sprzedaje swój sprzęt pod inną nazwą – KFA2. Linia GAMER jest jednak dedykowana rynkom na Dalekim Wschodzie.