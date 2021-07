Crucial wreszcie z dyskiem SSD M.2 PCIe 4.0. Lepiej późno niż wcale

Crucial to firma znana z jednych najlepszych dysków oferujących świetną proporcję jakości do ceny, które obecnie można kupić. Producent zyskał na popularności, wprowadzając do sprzedaży dyski SSD SATA, jednak idąc z duchem czasu, podobnie jak inni, rozpoczął sprzedaż dysków SSD M.2 PCIe 3.0. Dyski półprzewodnikowe na interfejsie PCI-Express czwartej generacji są na rynku już jakiś czas, a Crucial P5 Plus jest pierwszym takim dyskiem firmy.

Crucial P5 PLUS nie będzie topowym dyskiem

Crucial nigdy nie należał do producentów, którzy mieliby uczestniczyć w wyścigu na cyferki, oferując dyski dla graczy o nie wiadomo jak wysokich transferach – zapisach i odczytach sekwencyjnych. Nadchodzący P5 ma wykorzystywać kości produkcji marki matki, czyli Microna NAND, niestety źródło w postaci ofert z Amazona nie podaje nam dokładnej informacji, z jakiego typu kośćmi mamy do czynienia, patrząc na model bez dopisku Plus, możemy zgadywać, że Crucial P5 Plus będzie wyposażony w kości TLC.

Reklama

Na zrzutach ekranu ze strony Amazonu możemy wyczytać, że P5 Plus jest zbudowany w formacie 2280 (22 mm szerokości, 80 długości). Dysk ma cechować się odczytem sekwencyjnym na poziomie 6600 MB/s oraz zapisem sekwencyjnym do 5000 MB/s.

Patrząc na model bez dopisku „plus”, wykorzystujący interfejs PCI-Express 3.0, który oferował zapis 3400 MB/s i odczyt 3000 MB/s, zmiana jest znacząca, jednak na rynku istnieją szybsze dyski, wyposażone w kontroler Phison E18, oferujący zapis do 7,4 GB/s oraz odczyt 7 GB/s.

Jeżeli chodzi o żywotność różnych wersji pamięciowych dysku Crucial P5 Plus, to dyski oparte na interfejsie PCI-Express 4.0 zapewniają te same współczynniki TBW (total bytes written), co modele PCIe 3.0. Model o najwyższej pojemności 2 TB będzie cechował się TBW na poziomie 1200, wariant 1 TB – 600 TBW natomiast model o pojemności 500 GB – 300 TBW. Dodatkowo Crucial P5 Plus ma 5-letnią gwarancję producenta, co jest zupełnym standardem w dzisiejszych czasach.

Crucial P5 Plus PCIe 4.0 M.2 o pojemności 500 GB został wyceniony na 107,99 dolarów (równowartość 419,58 złotych), model 2 TB na amerykańskim Amazonie kosztuje 367,99 dolarów (około 1430 złotych). Dysk powinien trafić do sprzedaży w Polsce, a cena już teraz wydaje się bardzo atrakcyjna.