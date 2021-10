G.Skill zapowiedział pamięci Trident Z5 DDR5 oparte na kościach Samsunga

Marka G.Skill jest kojarzona głównie z produkcji pamięci operacyjnej, dedykowanej komputerom osobistym (ale też laptopom), a stosunkowo niedawno wprowadziła na rynek swoje pierwsze chłodzenie cieczą All in One (AiO). Mimo to najbardziej rozpoznawanymi pamięciami tajwańskiego giganta technologicznego są serie Ripjaws, Aegis, a przede wszystkim – linia Trident Z. Większość firm przygotowuje się na premierę 12. generacji procesorów Intela, które będą wspierały pamięci RAM operacyjnej piątej generacji – nie inaczej jest w przypadku G.Skilla, który zapowiedział kości Trident Z5 DDR5.

Reklama

G.Skill Trident Z5 DDR5 – nowoczesne, wydajne i eleganckie pamięci

Nowa seria pamięci operacyjnych G.Skilla obejmuje właściwie dwa modele – Trident Z5 oraz Trident Z5 RGB. Jak podaje producent, pamięci opierają się na kościach ICs produkcji Samsung Electronics, które mają zaoferować wysoką wydajność i wysokie możliwości podkręcania. Oba zestawy będą wyróżniać się maksymalnymi zegarami na poziomie 6400 MHz.

Jeżeli chodzi o aspekt designu, trzeba przyznać, że producent, projektując radiatory modułów Trident Z5 DDR5, poszedł w kompletnie inną stronę – pamięci są bardziej stonowane, a zarazem mniej agresywne niż obecna generacja Trident Z – szczególnie w wersji bez dodatkowego paska diod RGB. Radiatory, niezależnie od wersji kolorystycznej (dostępne będą czarna oraz czarno-srebrna), są wykonane ze szczotkowanego aluminium.

Reklama

Do sprzedaży trafi kilka wariantów modułów pamięci operacyjnej Trident Z5 DDR5. Najbardziej podstawowy zestaw zaoferuje taktowanie 5600 MHz, ale producent ma też w planach wypuścić moduły o zegarach 6000 MHz, a najszybsze kości będą wyróżniały się częstotliwością na poziomie 6400 MHz.

Co więcej, każdy z wymienionych wariantów będzie sprzedawany w dwóch wersjach – z opóźnieniami CL36 oraz CL40. Moduły będą dostępne w konfiguracji 32 GB (2 x 16 GB).

Jak na razie producent nie podał cen pamięci, jednak trzeba się przygotować na to, że moduły będą dość drogie. G.Skill Trident Z DDR5 powinny trafić na rynek już w następnym miesiącu, wraz z procesorami Intel Alder Lake 12. generacji oraz płytami głównymi na chipsecie Z690.